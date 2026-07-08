Escándalo con la VTV: los talleres de Mar del Plata siguen sin poder operar y piden que los habiliten

Mientras continúa la polémica por los costos, atención y formato de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el Gobierno nacional aprobó el proyecto que habilita a los talleres mecánicos a realizarla pero en Mar del Plata aún no hay novedades. Para obtener la autorización a nivel nacional, los talleres deberán acreditar capacidad técnica, contar con equipamiento específico y designar un director técnico que sea ingeniero matriculado. Además, estarán sujetos a auditorías periódicas a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Sin embargo, la provincia de Buenos Aires decidió no adherir a la iniciativa al considerar que una apertura indiscriminada del sistema podría generar diferencias en los estándares de verificación y dificultar los controles. De este modo, la medida tampoco tendrá aplicación en General Pueyrredon.

Al respecto, Rubén de Paoli, vicepresidente de la Asociación de Talleristas Automotores de Mar del Plata (ATAM), aseguró en diálogo con Extra (102.1) que la entidad acompaña la propuesta. "Nosotros no estamos en desacuerdo con que los talleres independientes puedan realizar la VTV. De hecho, nos parece una buena medida", afirmó.

No obstante, señaló que les preocupa la extensión de los plazos para realizar la verificación. "Una parte importante del trabajo que hoy reciben los talleres proviene justamente de las observaciones que surgen en la VTV", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que incluso los vehículos más nuevos requieren controles periódicos debido al desgaste que provoca el estado de las calles. Por eso, consideró necesario mantener la revisión anual para los vehículos particulares y la semestral para los de transporte.

Respecto de la posibilidad de que los talleres independientes realicen la VTV, aclaró que la iniciativa es positiva, aunque no puede implementarse de manera inmediata. "No cualquier taller puede empezar a hacerlo de un día para otro", explicó.

"Se necesita una inversión importante en equipamiento, adquirir maquinaria específica, contar con un responsable técnico —según tengo entendido, un ingeniero que pueda firmar las verificaciones— e inscribirse en un registro habilitado", enumeró. En ese marco, agregó que, si bien es una posibilidad, no resulta sencillo afrontar esa inversión en el contexto económico actual.

Consultado sobre la decisión de la Provincia de no adherir a la medida, De Paoli sostuvo que se trata de una situación que podría modificarse en el futuro. "Hoy la realidad es esa. Si en algún momento se habilita a los talleres independientes para realizar la VTV, nosotros lo vemos con buenos ojos", expresó.

En cuanto al impacto económico que tendría la habilitación para los talleres privados, explicó que el principal desafío es la inversión inicial necesaria para montar un centro de verificación. "Hay que comprar equipamiento muy costoso y después calcular en cuánto tiempo se recuperará esa inversión", indicó.

Por último, señaló que todavía no realizaron un cálculo sobre el costo que tendría la VTV en un taller privado. "Hoy la verificación ronda los 100.000 pesos en nuestra zona y, si bien podría haber diferencias, todo dependerá de cómo evolucione el mercado. También habrá competencia entre los distintos centros habilitados y eso seguramente influirá en el valor final que pague el usuario", concluyó.