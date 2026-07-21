Dolor por la muerte de una figura del heavy metal nacional

Claudio “Pato” Strunz, uno de los bateristas más importantes de la escena del heavy metal argentino y miembro fundamental de la formación clásica de Hermética, murió este lunes a los 59 años.

La noticia generó conmoción entre sus colegas, que rápidamente comenzaron a despedirlo en las redes sociales y a destacar su enorme legado dentro de la música pesada. “Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen Viaje”, escribieron en las redes oficiales de Malón, banda que fundó.

Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada, bajo el nombre de Claudio Marcelo Zurita, inició su carrera en la década de 1980 y dio sus primeros pasos en grupos como Heinkel, antes de convertirse en una de las figuras más respetadas de la batería metalera.

Strunz se incorporó a Hermética en 1991 y formó parte de la etapa más recordada de la banda liderada por Ricardo Iorio. Durante esos años participó de la grabación de discos emblemáticos como “Ácido Argentino” y “Víctimas del Vaciamiento”, dos obras fundamentales para entender la historia del metal en la Argentina.

Su potencia detrás de los parches y su dominio del doble bombo lo transformaron en una referencia para varias generaciones de músicos.

Tras la separación de Hermética en 1995, fundó Malón junto a Claudio O’Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, un proyecto que rápidamente se convirtió en una de las bandas más importantes del género. Con esa formación editó trabajos como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia.