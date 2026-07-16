Wallace celebra el Día del Amigo con dos noches de música en vivo

Wallace se prepara para celebrar el Día del Amigo con dos noches especiales pensadas para compartir, brindar y disfrutar de buena música en vivo en un ambiente festivo.

La celebración comenzará el domingo 19 de julio con la presentación de Plan Dental, banda encargada de ponerle ritmo a una noche ideal para reencontrarse con amigos y cantar grandes clásicos.

Los festejos continuarán el lunes 20 de julio, Día del Amigo, con el show de Kimono, que llegará con su repertorio de covers para cerrar una fecha tan especial con música, baile y mucha fiesta.

Como en cada fin de semana, Wallace acompañará ambas jornadas con sus promociones habituales: happy hour, pizza gratis para mesas de mujeres y el tradicional menú especial de pizza y bebida para quienes festejen su cumpleaños junto a sus invitados.

Dos noches, dos bandas en vivo y una misma excusa: celebrar la amistad con buena música, buena comida y el clima que distingue a Wallace.