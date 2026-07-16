De Atlanta a Mar del Plata sin escalas: Airbag aseguró que “llega” directo para su esperado show en la ciudad

Argentina venció a Inglaterra en uno de los duelos más esperados del Mundial 2026. Como en cada partido, las cámaras del estadio captaron los festejos de miles de hinchas en las tribunas y, cada tanto, se cuelan en la escena figuras internacionales que dan el presente para alentar a sus países. El icónico choque de este miércoles supuso una mezcla de artistas ingleses y argentinos: desde Mick Jagger, Louis Tomlinson y David Beckham, hasta Catriel y Paco Amoroso, Nancy Pazos, Jimena Barón y los integrantes de Airbag que viajaron para el histórico encuentro y este jueves se presentan en la ciudad.

La presencia de los hermanos Patricio y Guido Sardelli en el palco junto a David Beckham y su familia sorprendieron a propios y extraños por la proximidad de la fecha con su show en Mar del Plata y, en sus redes sociales, destacaron haberse encontrado con su ídolo, David Beckam y garantizaron el show en el Estadio Islas Malvinas

Las fotos rápidamente comenzaron a circular en Internet, donde todos se preguntan cómo es que los músicos argentinos llegaron a compartir asientos con el futbolista británico, a la vez que contrastan la elegancia de la familia Beckham con el aire despreocupado de los Sardelli.

La banda fundada por los hermanos Sardelli, presentará “El club de la pelea II” en dos fechas que prometen ser inolvidables. El trío de los hermanos Sardelli inició el año con cuatro estadios Vélez Sarsfield agotados, reafirmando el momento extraordinario que atraviesa la banda. Con una propuesta cada vez más ambiciosa y un sonido que profundiza su costado más rockero sin perder la esencia que los llevó hasta acá, el grupo de Don Torcuato volvió a demostrar por qué son uno de los fenómenos más importantes de la música hispana.

Los shows en Vélez marcaron el inicio de su gira 2026 y de una nueva etapa para la banda. Lejos de tomarse un descanso después de una de las giras más extensas y exitosas de su carrera, Airbag ya puso en marcha un nuevo recorrido que seguirá creciendo durante los próximos meses. Con nuevas canciones, una propuesta renovada.

El grupo escaló firmemente en su carrera profesional demostrando a través de sus shows, canciones y despliegue escénico el motivo por el cual se posicionaron como una de las bandas de rock más destacadas. Durante el 2025 anotaron un importante hito en su carrera con cinco estadios River Plate sold out reuniendo a más de 350.000 personas atravesadas por un concierto arrasador, fieles al estilo que los caracteriza.

En paralelo, su último álbum “El Club de la Pelea I” confirmó el impacto del proyecto: el disco superó las 250 millones de reproducciones en tan solo un año. Este crecimiento también se refleja en la industria, donde la banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante el año 2025.