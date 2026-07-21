Municipales de Lobería acuerdan incremento salarial para el segundo semestre de 2026

Acuerdo en la municipalidad de Lobería por el salario de los trabajadores de la comuna.

El intendente de la municipalidad de Lobería, Pablo Barrena, y la titular de la Secretaría de Economía y Hacienda de la comuna, Magdalena De Noia, se reunieron este lunes con representantes de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales.

En el encuentro se acordó una recomposición salarial del 15,56% en el segundo semestre de 2026 para los trabajadores mensualizados y de planta permanente.

El intendente Barrena (izquierda de la foto), junto a integrantes de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Lobería.

Ello se logrará a partir de un 7% de aumento en los haberes de julio, bono de $50.000 en los meses de agosto, septiembre y octubre y 8% de aumento en los haberes de noviembre.

Con esta medida, el acumulado del año alcanzará el 32,3% de recomposición.