Preocupación por los casos de abigeato: le entraron siete veces al campo y le robaron animales por $37 millones

El robo de ganado se volvió una constante en el partido de Lobería.

Desde la Sociedad Rural de Lobería expusieron ante el Concejo Deliberante del partido la creciente preocupación del sector agropecuario por la inseguridad rural, con especial énfasis en el incremento de los casos de abigeato que, según la entidad, afectan de manera sostenida a los productores del distrito.

La reunión contó con la participación de representantes de los tres bloques del cuerpo legislativo y tuvo como objetivo instalar en la agenda pública una problemática que, de acuerdo con la institución, genera importantes pérdidas económicas y compromete el desarrollo de la actividad ganadera.

Siete ingresos delictivos en lo que va del año en campo

Desde la Sociedad Rural señalaron que el robo de hacienda se convirtió en una de las principales inquietudes de los productores. Como ejemplo, mencionaron el caso de un establecimiento rural del partido que sufrió el robo de animales valuados en más de 37 millones de pesos.

Además, indicaron que el predio fue blanco de siete ingresos delictivos en lo que va del año, durante los cuales los autores cortaron alambrados y dejaron el ganado expuesto a escapar hacia la ruta, con el consiguiente riesgo de provocar siniestros viales.

Denuncias sin realizar

La entidad también advirtió sobre un fenómeno que considera preocupante: numerosos productores dejaron de denunciar los hechos debido a la falta de respuestas concretas. Según expresaron, esa disminución en las denuncias no refleja una baja en los delitos, sino un creciente sentimiento de desánimo entre quienes padecen este tipo de hechos.

En ese contexto, la Sociedad Rural sostuvo que los casos de abigeato continúan en aumento y reclamó una respuesta por parte de las autoridades competentes. “Los productores necesitan una respuesta urgente a esta problemática”, remarcaron desde la institución, al tiempo que aclararon que el objetivo de la presentación no fue señalar responsabilidades, sino promover un abordaje serio y la búsqueda de soluciones concretas.

Durante el encuentro también se analizaron otras cuestiones que impactan sobre el sector agropecuario local, entre ellas el faenamiento clandestino y el crecimiento de la población de jabalíes en la zona, dos problemáticas que afectan tanto la producción como la sanidad animal.