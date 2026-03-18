Rumbo al bicentenario: lanzan en Lobería un agenda estratégica para los próximos años

El intendente Barrera habla ante el público presente en Lobería sobra la agenda futura para el distrito.

Se llevó adelante en Lobería el lanzamiento del programa para construir de modo comunitario la denominada Agenda Estratégica hacia el Bicentenario del distrito, un hito que tendrá lugar en el año 2039. El encuentro realizado en la sede universitaria de la ciudad contó con un gran marco de participantes.

Estuvieron el intendente Pablo Barrena, y los anteriores jefes comunal Juan José Fioramonti, Diana Argüelo y Ricardo Jano -de manera virtual-, integrantes del equipo de gobierno, concejales, consejeros escolares, autoridades educativas, representantes de partidos políticos, vecinos de distintas instituciones locales, profesionales de distintos ámbitos, entre otros, y loberenses que desde distintos puntos se sumaron virtualmente.

El auditorio en la sede universitaria de Lobería.

La reunión marcó el inicio de un camino importante para el distrito que busca definir, de manera participativa y colectiva, cómo se proyecta el futuro de Lobería hacia el 2039, año en que se cumplirán 200 años de la fundación del partido.

Durante el acto disertó el doctor Fabio Quetglas, especialista en gestión urbana y desarrollo local y exdiputado nacional, quien presentó la idea, las posibles comisiones y objetivos que se podrán formar a lo largo del año.

Fabio Quetglas, especialista en gestión urbana y desarrollo local.

La intención es crear un plan general que cuenta con su apoyo, a partir de su amplia experiencia en este tipo de propuestas.

El programa busca ser una herramienta clave para ordenar prioridades, orientar políticas públicas y consolidar una visión común de desarrollo con la participación de todas las voces que construyen la comunidad.