Docentes anuncian un paro de 48 horas y peligra el reinicio de clases en Mar del Plata

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) anunció un paro docente de 48 horas para el 3 y 4 de agosto, una medida que podría complicar el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno en distintos distritos bonaerenses, incluida Mar del Plata.

La convocatoria fue difundida durante el primer día del receso invernal y responde, según el sindicato, a la falta de una mejora salarial que consideren suficiente. Desde la entidad señalaron que decidieron profundizar el plan de lucha porque "el aumento no llegó y no alcanza" y reclamaron medidas urgentes para sacar a los docentes de la "indigencia y la pobreza".

La medida de fuerza comenzará el lunes en que está previsto el regreso a las aulas luego de las vacaciones de invierno y se extenderá hasta el martes. Además, el miércoles posterior, la organización realizará una asamblea para definir la continuidad del conflicto y evaluar nuevas acciones gremiales.

El paro fue anunciado pese a que el Gobierno bonaerense alcanzó recientemente un acuerdo salarial con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que contempla un incremento del 7% en dos tramos y una instancia de revisión prevista para septiembre. Sin embargo, la AMPBA, que no integra ese frente sindical, rechazó la propuesta y decidió mantener las medidas de fuerza.

De concretarse la huelga, el normal inicio del segundo tramo del ciclo lectivo podría verse afectado en establecimientos educativos de toda la provincia, incluyendo escuelas de Mar del Plata, donde se espera conocer el nivel de adhesión de los docentes a la convocatoria.

Mientras tanto, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia sostienen que las medidas impulsadas por la AMPBA son ilegales y ratificaron que se descontará el día a quienes adhieran al paro. No obstante, el sindicato mantiene la convocatoria y, por el momento, no hay indicios de que la protesta vaya a levantarse.