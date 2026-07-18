Marplatenses en España: cómo se preparan para ver la final los argentinos que viven en terreno contrincante

La distancia entre Mar del Plata y España se mide en miles de kilómetros, pero durante un Mundial también puede sentirse en el sonido detrás de un gol. Para los marplatenses que viven allá, cada partido de la Selección tiene el sabor de la nostalgia mezclado con el cambio horario y el deseo de teletransportarse.

Para colmo, tras el triunfo de Argentina contra Inglaterra, el próximo domingo les tocará ver la final de la Copa Mundial en territorio contrincante. Desde 0223 le preguntamos a marplatenses radicados en Madrid, Barcelona y Valencia cómo viven la previa del partido versus España, dónde lo verán y qué esperan de una jornada que, sea cual sea el resultado, será trascendental.

"Desde el primer partido nos juntamos en la casa de Agustín, que también es marplatense", recordó Candela y relató: "Fuimos a las 3 am ese día. Desde entonces nos juntamos ahi y respetamos nuestros lugares. Nos vestimos cada partido igual y salimos al balcón a gritarnos con otro argentino que vive en la misma cuadra".

Sus juntadas en Valencia son bien federales. Además de los marplatenses, el grupo está integrado por una cordobesa, una sanjuanina, un loberense, un chaqueño y un porteño. Cristian, el marido de Candela, contó que en todos los partidos repiten una cábala muy particular: "Ponemos una tijera abierta en el arco que ataca Argentina y un cuchillo apuntando al arco del Dibu. Cuando cambian de arco, se cambian de lugar también el cuchillo y la tijera".

Además contaron que forma parte del ritual enviar una foto a la familia, donde se los vea a todos antes de que empiece el partido. "Es una buena forma de sentirnos juntos", sintetizó Candela.

Las juntadas bien federales se repiten en Madrid, donde Emilia se reúne a ver los partidos con argentinos de "distintos pueblos, de Santa Fe, de Rosario, de Ushuaia y de Córdoba". "Como la Selección es también bastante federal cada uno tiene su representación. La mía es el Dibu y Mar del Plata suena constantemente porque tenemos ahí, bien o mal, a nuestro abanderado", contó a 0223.

"Este último partido nos juntamos en la casa de tres hermanos argentinos que viven en Madrid, así que ya dijimos que el domingo la final la vemos ahí", agregó la marplatense y puntualizó: "Tomamos el recaudo de poner TyC y escuchar a un relator nuestro, porque los de acá no nos quieren mucho y ahora que vamos a jugar contra ellos, menos".

También reveló cómo vivieron el pase a la final: "Fue gracioso porque en el 1 a 1 una de las chicas empezó a gritarle al televisor y a decir: 'Te amo Argentina, sos el mejor país del mundo, perdón por haberme ido'". Además, habló del clima social de cara a la final: "Escucho en el supermercado a los españoles preguntándose por el domingo y me siento el meme de Ellos no saben que yo soy argentina".

Algo parecido sucede en Barcelona, donde Mercedes vive hace diez años: "En el partido contra Egipto llegué a casa con el partido empezado, abrí la puerta y nos metieron un gol. Asíque me sentía mal y en el segundo tiempo dije: 'Bueno, me voy a bañar, a ver si algo cambia'. Abajo de la ducha empecé a escuchar que los chicos gritaban GOOL, asíque me tuve que quedar en el baño hasta que terminó".

La inauguración de la cábala dio motivos de charla al día siguiente en la oficina: "Terminé explicándoles las cosas que hacemos para ganar y mi jefa me decía que le llamaba la atención cómo los argentinos creemos que podemos modificar algo en el resultado. Pensé que esa es quizás la diferencia de la hinchada argentina, que realmente nos sentimos parte del triunfo o la derrota".

En cada festejo, al menos por unos minutos, también invade el sentimiento de estar lejos de casa: "Es lindo festejar estando acá, salir caminando con la camiseta y que te vayan gritando por la calle. Son momentos que dan ganas de estar allá y hay tanta alegría con desconocidos que parece que estás en Argentina".

"El partido contra Inglaterra fue tremendo porque más allá de que los argentinos somos muchos, en ese partido todos querían que ganemos. Los vecinos con la bandera de España estaban festejando nuestros goles", relató Mercedes y anticipó cómo se vive la previa de la final: "En Catalunya es un tema, porque muchos tienen sentimientos encontrados con el resto de España. Ayer una amiga catalana me escribió diciendo que ojalá gane Argentina. Pero bueno, otros en la ofi me chicanean y me dicen el domingo la vais a palmar".

En otra cosa coinciden todas las marplatenses que viven en España: "Acá también te das cuenta cómo lo aman a Messi, es una locura. Gente de todo el mundo, lo ama y quiere verlo jugar hasta el final".





Un marplatense, sus hijas españolas y una Final a corazón partío

Martín (50) en el año 2000 partió desde Mar del Plata hacia Valencia, en busca de mejores horizontes y rápidamente, con la fuerza del trabajo, empezó a forjar su destino lejos de casa. De a poco su hermano y sus padres lo acompañaron y todos se radicaron en la tierra de sus abuelos. Al poco tiempo conoció a Sandra, una española con la que formó una hermosa familia y que hoy, por el fútbol, viven momentos inolvidables.

“Este mundial ha sido espectacular. Porque lo estoy viendo con mi viejo y mis hijas. Es inexplicable. Y todos estos partidos fueron para morirse”, contó Martín, que ya habiendo pasado más de la mitad de su vida en España, no puede ocultar su tonada valenciana ni tampoco sus raíces argentas.

En cada partido de la Scaloneta, el hombre se traslada desde su casa en Canals, a unos 60 kilómetros en autopista a Valencia, y mirá junto a su papá y un grupo de compatriotas los partidos por pantalla gigante, rodeado de banderas y camisetas de la albiceleste. “Mis hijas crecieron y me acompañan. Les gusta la menuda fiesta que montamos los argentinos”, expresó entre risas.

Malena, su hija menor, se siente atraída por cómo disfrutan los argentinos los partidos, muy distinto a cómo viven el fútbol de La Roja. “Lo que más me gusta es todo la pasión. Tienen muchísimas canciones, me siento en plan con la energía que dan, porque enseguida están disfrutándolo, lo sienten de verdad. Y también el simple hecho de que me hace sentir pues parte de la familia paterna, porque así lo viven ellos y me siento más cerca también de lo que es Argentina”.

A su lado, Aitana, la mayor, reconoce su adoración por la Argentina aunque todos saben que este domingo, en la gran final de la Copa del Mundo, las pasiones irán por carriles diferentes. “España es nuestro país y es imposible no ilusionarse viendo a la Selección llegar a una final. Pero también somos argentinas por parte de nuestro padre, y esa identidad nunca ha sido un simple dato en un documento. En casa, Argentina siempre estuvo presente: en las historias de nuestro abuelo y nuestro padre, en los asados y las empanadas, en la forma de vivir el fútbol y en el orgullo con el que nuestra familia nos transmitió sus raíces”, dijo.

Y siguió: “Nos contagiamos de sus canciones, de su pasión y de esa manera tan intensa de acompañar a la Selección. Mi hermana y yo nos lo pasamos increíble siguiendo esa energía y, de alguna forma, nos hicieron sentir parte de algo que también era nuestro. Llegamos a esta Final con el corazón dividido. Queremos que gane España, pero también sabemos que, si el título termina viajando a Argentina, no sentiremos esa tristeza absoluta que suele acompañar una derrota. Una parte de nosotras también estará celebrando”, expresó.