Amenazó con una réplica a tres albañiles para robarles: lo redujeron a golpes

Un hombre de 55 años fue aprehendido el martes a la tarde tras intentar cometer un robo en una obra en construcción luego de que los albañiles lo redujeran al comprobar que portaba un arma de utilería.

El imputado ingresó a la obra ubicada en inmediaciones de las calles Guido y Alvarado donde trabajaban tres obreros y, mediante amenazas con una réplica plástica de un arma de fuego, sustrajo un teléfono celular.

Posteriormente obligó a las víctimas a ingresar a una habitación: estas lograron salir, forcejearon con el agresor y lograron reducirlo hasta la llegada del personal policial que acudió tras un llamado al 911.

Tiene 55 años.

Durante el procedimiento se secuestró la réplica del arma utilizada, el teléfono robado, diversas herramientas y una llave perteneciente a una camioneta Ford Ranger sin patentes que estaba a cien metros del lugar y registraba pedido de secuestro activo por un robo agravado denunciado el pasado 11 de julio.

Desde la fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de la causa por tentativa de robo agravado por el uso de arma de utilería y encubrimiento agravado y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.