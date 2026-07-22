Entró a robar 30 hamburguesas y una bolsa de papas fritas: lo detuvieron a las pocas cuadras

Por tercera vez en menos de una semana, la carnicería Cárnicos Sur, ubicada en Fortunato de la Plaza y Cerrito fue víctima de un robo. El hecho ocurrió pasadas las 3 de la mañana y quedó registrado en las cámaras de seguridad.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se puede observar cómo el sujeto utiliza un cascote para romper el vidrio y acceder a un freezer de donde sacó 30 hamburguesas y una bolsa de papas fritas.

Por tercera vez en una semana, la carnicería ubicada en Fortunato de la Plaza y Cerrito sufrió la rotura de su vidriera.

Alertados por la situación, personal policial recorrió la zona y logró dar con el autor. "Llegué a las 3.20 y el hombre ya estaba arriba del patrullero", contó Emiliano, encargado del establecimiento, en diálogo con este medio.

El detenido aseguró que robó por necesidad para darle de comer a sus hermanos.

Esta situación se repitió más de una vez en los últimos días y las sospechas indican que se trata de la misma persona. "Es el tercer vidrio que se rompe. El primero fue el sábado a la madrugada, después el lunes y otra vez hoy".

"Robo por necesidad"

El detenido de 26 años "le dijo a la policía que tenía hermanos y había robado por necesidad. Por eso creemos que es el mismo que rompió la vidriera las veces anteriores", reveló la víctima.

Por último aseguró que la situación en el barrio está complicada y necesitan más patrullaje, sobre todo a la noche, para evitar los hechos de inseguridad que están aterrorizando a los vecinos y comercios de la zona.