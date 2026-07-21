"Te mato al nene, a mí no me importa nada": estremecedor intento de robo de un menor a un vecino

Los motochorros acechan en los barrios de Mar del Plata y Los Pinares no es la excepción. Los vecinos sufren robos a diario y este martes dos delincuentes - uno de ellos presuntamente menor - intentó robarle la camioneta a un vecino que estaba estacionado.

Según pudo saber 0223, el episodio sucedió en inmediaciones de las calles San José de Calazans y Concepción Arenal y fue registrado por una cámara de seguridad de un domicilio. En las imágenes se observa el momento en el que llegan dos delincuentes a bordo de una moto, uno de ellos desciende y le abre la puerta al conductor de la camioneta.

"Te mato al nene. Dejá la posición ahí", amenaza el ladrón que, a juzgar por las imágenes, aparenta ser menor de edad o de contextura física chica.

"¡Te pego un balazo! A mí no me importa nada. No me importa nada. Te doy un balazo", insiste ante el conductor que, lejos de bajarse, se resiste y desde el habitáculo le pide a un vecino que llame a la Policía.

En ese instante, la persona menor de edad que viajaba de acompañante desciende de la camioneta y el delincuente comienza a forcejar. En el video no se aprecia si llega a sustraerle algún elemento de valor.

Los delincuentes se subieron a la moto para darse a la fuga, mientras que la víctima salió corriendo para insultarlos. Los vecinos salieron de sus casas y quedaron atónitos ante el hecho que habían vivido.