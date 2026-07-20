Se negó a declarar el acusado de robar un kiosco a mano armada

El sujeto detenido el domingo tras robar un kiosco céntrico se negó a declarar hace instantes en Tribunales y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza una investigación en la que se le podrían imputar al menos otros tres hechos similares.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado de 31 años se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Fernando Berlingeri.

"En mayo de este año se había dictado una suspensión de juicio a prueba por término de un año por otro hecho por lo que deberá revocarse y continuar el proceso", explicaron.

Más allá de la aprehensión casi en flagrancia tras el robo al local en la avenida Luro al 3000, varias imágenes de cámaras de seguridad permiten identificar como el autor de otros hechos similares. Sin embargo, este lunes declaró solamente por el hecho del domingo y en los próximos días se le imputarían el resto de los hechos.

Tal como se informó, a partir de la descripción aportada por la víctima, el seguimiento realizado por un empleado de seguridad de la cadena de kioscos y el rápido despliegue policial, personal del Comando de Patrullas logró interceptar al sospechoso en inmediaciones de Independencia y Luro.

Durante el procedimiento se secuestró una pistola calibre .22 tipo Browning Pocket y 170.100 pesos en efectivo, dinero que posteriormente fue reconocido por el responsable del comercio y restituido por disposición judicial.