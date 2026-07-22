Incumplió restricción de acercamiento y se metió en la casa de la madre

Un hombre de 38 años que el martes a la tarde incumplió una restricción de acercamiento y se metió en la casa de la madre en el barrio Playa Serena fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Fue personal de la comisaría decimotercera el que llegó a una vivienda en la zona de calle 445 al 100 y constató que el sujeto incumplía una prohibición de acercamiento a la casa de su madre de 72 años.

Tiene 38 años.

“La medida dispuesta por el Juzgado de Familia Nº 2 de Mar del Plata estaba vigente”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de la formación de la causa por el delito de desobediencia y su posterior libertad.