Explotó la interna en River: las polémicas declaraciones de Juanfer Quintero

El volante colombiano debía sumarse este jueves a las prácticas, pero pidió licencia hasta el 30 de julio, y dejó entrever que busca una salida del club.

El futuro de Juan Fernando Quintero en River sumó un capítulo de alta tensión en las últimas horas, en las que brindó explosivas declaraciones contra el entrenador Chacho Coudet y pareció dejar la puerta abierta a una inminente salida del club en este mismo mercado de pases.

Tras finalizar su participación en el Mundial 2026, el mediocampista cafetero debía reincorporarse a los entrenamientos este jueves en el predio de Ezeiza. Sin embargo, solicitó un permiso especial para extender su descanso hasta el 30 de julio, en medio de versiones que señalan su inminente salida del club.

En diálogo con el periodista Gustavo López por la pantalla de ESPN, el futbolista rompió el silencio y dejó en claro que la relación futbolística con el cuerpo técnico se encuentra en un punto complejo, revelando además un cortocircuito en las versiones de la dirigencia y el DT.

"El entrenador dijo una cosa, pero yo hablé con el presidente otra. Y desde que me fui no volví a hablar con el entrenador", disparó el 10, exponiendo la falta de diálogo directo tras el receso.

A lo largo de la charla, Quintero fue categórico respecto al rol que ocupa en la consideración del estratega del conjunto millonario. Aunque remarcó que respeta las decisiones tácticas, diferenció los caminos de ambos.

"Creo que todo está claro. Por sus formas en las que juega, yo como jugador voy a respetar las decisiones que toma, pero nunca va a haber una falta de respeto. Todo el mundo sabe que seguramente no soy prioridad para él; no sé qué tanta vuelta hay sobre si vuelvo o no. Lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente", explicó el colombiano.

Para cerrar, dejó al descubierto la pauta que marcaría su eventual retorno o la definitiva rescisión de su vínculo: "Si yo fuera prioridad, a los dos días me llama y me dice 'te necesito acá' y créeme que a los dos días estoy. Estoy buscando lo mejor para mí y para el club, no cambia nada que se diga que yo no volví".

De esta manera Quintero dejó claramente al Chacho Coudet que también su continuidad en la institución esta en duda luego de la eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina. Con un plantel diezmado, con los refuerzos que no terminan de llegar, diez futbolistas apartados y ahora se suman las explosivas declaraciones del colombiano para completar un difícil paronama para el futuro del Millonario.