Juan Román Riquelme sorprendió con su postura sobre Sebastián Villa y reabrió el debate en Boca

El presidente del Xeneize defendió el regreso del delantero colombiano, habló del mercado de pases, respaldó a Rodolfo Arruabarrena y dejó definiciones sobre el presente del club.

Juan Román Riquelme volvió a quedar en el centro de la escena luego de referirse a uno de los temas más sensibles del presente de Boca Juniors: el regreso de Sebastián Villa. El presidente del club defendió la decisión de reincorporar al futbolista colombiano y aseguró que el atacante "ya cumplió su sentencia", remarcando que merecía una nueva oportunidad dentro de la institución.

El máximo dirigente del Xeneize recordó que, desde el primer momento, la postura del club fue clara. "En el momento que tuviera una sentencia dejaría de jugar, y fue lo que pasó", afirmó Riquelme, en referencia a la condena de dos años y un mes de prisión condicional que recibió Villa en la causa por abuso sexual. Además, sostuvo que durante ese proceso el jugador atravesó "momentos raros", haciendo hincapié en las citaciones judiciales que coincidían con días de competencia.

Para el presidente, Boca se benefició deportivamente de haber contado con el colombiano antes de la resolución de la causa y ahora considera que puede volver a aportar dentro del equipo. "Estamos contentos con cada jugador que llega al club", señaló, al tiempo que descartó la búsqueda de un nuevo centrodelantero y ratificó que Villa "merecía una oportunidad" por haber cumplido con la condena impuesta por la Justicia.

Más allá del caso Villa, Riquelme también dejó en claro que Rodolfo "Vasco" Arruabarrena fue su primera y única alternativa para asumir como entrenador tras la salida de Claudio Úbeda. Lo definió como un amigo de su etapa como futbolista y destacó que "ama al club al igual que todos los bosteros", mostrando plena confianza en el proyecto que encabeza el nuevo cuerpo técnico.

En cuanto al mercado de pases, el dirigente evitó dar precisiones sobre una posible salida de Exequiel Zeballos. Apenas confirmó que el extremo continúa entrenándose con el plantel profesional y que mantiene contrato vigente hasta diciembre.

También se refirió a Edinson Cavani, de quien aseguró que disputó "partidos maravillosos" y reconoció que le hubiese gustado tenerlo en Boca cuando era más joven.

Otro de los anuncios importantes pasó por las obras en La Bombonera. Riquelme presentó las remodelaciones del sector L de una de las plateas sobre la calle Brandsen y aseguró que los socios encontrarán un espacio completamente renovado, con un lobby moderno, pasillos más amplios y nuevos sectores gastronómicos. Además, adelantó que antes de fin de año el estadio contará con nuevas pantallas, aunque no confirmó un aumento en la capacidad.

El presidente también aprovechó la entrevista para cuestionar los arbitrajes que, según su visión, perjudicaron a Boca durante la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, especialmente en los encuentros frente a Cruzeiro. "Sin esas jugadas polémicas Boca hubiese clasificado", sostuvo, y criticó que los jueces continúen siendo designados pese a los errores.

Por último, Riquelme opinó sobre el formato de los torneos argentinos, al que calificó como "medio raro". Si bien cuestionó el sistema de playoffs por el desgaste físico que genera en los futbolistas, aseguró que le parece justo que el campeón sea el equipo que más puntos suma durante toda la temporada, ya que, según explicó, premia al conjunto más regular, como sucede en muchas de las principales ligas del mundo.

Antes de cerrar, el mandatario elogió el trabajo de las divisiones inferiores, destacó el talento de juveniles como Tomás Aranda y Leonel Flores, agradeció la labor de los entrenadores de las formativas y dejó en claro que Boca "está obligado a intentar llegar hasta el final en todos los frentes". Además, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de incorporar a Paulo Dybala y respondió con una sonrisa: "No sé, preguntale a él".