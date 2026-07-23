Aerolíneas Argentinas anunció un ambicioso plan para incorporar 20 nuevos aviones entre 2027 y 2031, con el objetivo de fortalecer su operación doméstica, regional e internacional, además de modernizar la experiencia de sus pasajeros. Esta inversión será financiada íntegramente con recursos propios y representa la renovación del 25% de la flota total y del 60% de sus aeronaves de largo alcance.

El anuncio se realizó durante la Feria Internacional de Farnborough, en el Reino Unido, uno de los eventos más relevantes del sector aeronáutico a nivel mundial. Esta iniciativa da continuidad al plan de inversión presentado por la empresa en noviembre del año anterior, consolidando una estrategia de crecimiento basada en la eficiencia y la rentabilidad.

El programa incluye la firma de contratos para la adquisición de 14 aeronaves durante el evento de Farnborough: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, todos con un cronograma de entregas definido. A este total se suman seis Boeing 737 MAX 8, de los cuales dos ya fueron contratados y cuatro están en proceso de incorporación.

Las primeras unidades comenzarán a integrarse a la flota a partir del primer trimestre de 2027, con la llegada de un Boeing 737 MAX 8. En cuanto a los aviones de largo alcance, los Airbus A330neo se incorporarán desde el primer semestre de 2028, configurados con 291 asientos, distribuidos en 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy.

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, destacó: “La firma de estos acuerdos en Farnborough es un mensaje claro de confianza de la industria hacia nuestra compañía, y es el resultado de una planificación de largo plazo y de una gestión orientada a la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto. También es la demostración de que el trabajo realizado en los últimos años nos permite volver a invertir, renovar la flota y seguir creciendo sobre bases sustentables”.

La incorporación de los Airbus A330neo permitirá mejorar la operación internacional, aumentando la capacidad y la eficiencia de la flota de largo radio. Por otra parte, los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 reforzarán la red doméstica y regional con modelos de nueva generación, que ofrecen mayor capacidad y eficiencia por asiento. Además, el plan contempla la modernización de las cabinas de los A330 actualmente en servicio y la introducción de nuevas propuestas comerciales para los pasajeros de vuelos de largo alcance.

Este programa de inversión fue posible gracias a los sólidos resultados financieros obtenidos en los últimos años. En 2024, Aerolíneas Argentinas reportó un resultado operativo positivo de US$ 56,6 millones. Para 2025, el resultado operativo alcanzó los US$ 120,7 millones, sin recibir transferencias del Estado Nacional, un hecho sin precedentes desde que el Estado argentino se convirtió en su principal accionista.

Con este avance, Aerolíneas Argentinas ejecuta la renovación más significativa de su flota en la última década, consolidando una estrategia de crecimiento sostenido basada en la eficiencia operativa, la mejora del servicio y la sustentabilidad financiera.