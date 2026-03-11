Aerolíneas Argentinas anunció un sorpresivo recargo temporal en todos sus pasajes

La medida se debe a los movimientos en el precio del barril de crudo por el conflicto en Medio Oriente.

Aerolíneas Argentinas comenzará a aplicar temporalmente un recargo de suma fija por combustible en el precio de sus pasajes como consecuencia del aumento reciente del petróleo, derivado de la guerra en Medio Oriente.

Según informaron, la decisión responde a los movimientos recientes en el precio del barril de crudo que impactan directamente en el costo del combustible de aviación, uno de los principales componentes de la estructura de gastos de cualquier aerolínea.

“A raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, señaló un vocero de la compañía.

De acuerdo con lo comunicado por la empresa, el cargo adicional variará según el tipo de vuelo y destino. En el caso de los servicios regionales e internacionales, el recargo será de entre 10 y 50 dólares por tramo, dependiendo de la ruta. Para los vuelos de cabotaje dentro de Argentina, el cargo será de 7.500 pesos por tramo.

Se espera que otras compañías tomen el mismo camino.

“La medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”, indicaron desde la aerolínea.

El aumento del combustible es uno de los factores que más rápidamente se trasladan al precio de los pasajes. En promedio, el jet fuel puede representar entre el 25% y el 35% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que variaciones bruscas en el precio del petróleo suelen derivar en ajustes tarifarios o en la aplicación de recargos temporales.

Además, esta decisión de Aerolíneas Argentinas, que lidera el mercado doméstico, podría acelerar la aplicación de medidas similares en las otras compañías.

El contexto global

En las últimas semanas, el precio del crudo registró fuertes oscilaciones vinculadas a la tensión geopolítica en Medio Oriente y a restricciones en la oferta global de energía. Ese escenario impulsó el encarecimiento del combustible de aviación en los principales mercados del mundo.

Como resultado, varias aerolíneas comenzaron a revisar sus estructuras tarifarias para compensar el impacto del combustible. Entre ellas se encuentran grandes grupos internacionales como Lufthansa Group, Air France–KLM y British Airways que en distintos mercados evaluaron o implementaron recargos similares o incrementos en las tarifas base.

También aerolíneas de Estados Unidos como Delta Air Lines y United Airlines advirtieron recientemente que el aumento del combustible presiona sobre los márgenes del sector, lo que podría traducirse en ajustes de precios o en una reducción de capacidad en ciertas rutas si el encarecimiento energético se mantiene durante los próximos meses.