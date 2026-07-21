La Justicia de EE.UU. ordena a Argentina pagar más de US$ 390 millones por expropiación de Aerolíneas

La Justicia estadounidense confirmó que Argentina debe abonar más de 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, una decisión que representa un nuevo revés para el país en sus litigios internacionales.

Este martes, la Cámara de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó la apelación presentada por el Estado argentino, que buscaba desestimar la demanda interpuesta por el fondo Titan Consortium, actual titular de los derechos de cobro originados en el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

En 2017, el Ciadi condenó a Argentina a pagar 320 millones de dólares más intereses como indemnización por la expropiación de Aerolíneas, cifra que ahora alcanza los 390 millones. Sin embargo, hasta el momento el país no ha cumplido con este fallo.

Titan Consortium, el fondo que tiene una sentencia contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, busca embargar activos del país.

La expropiación se realizó en 2008, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado nacionalizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que pertenecían al grupo español Marsans. Esta medida fue parte de una estrategia más amplia para recuperar empresas consideradas estratégicas y en crisis operativa.

Tras el laudo favorable a los exaccionistas, los derechos de cobro pasaron por distintos fondos de inversión especializados en litigios internacionales. Entre ellos, Burford Capital, que también impulsó la demanda contra Argentina por la reestatización de YPF. Actualmente, Titan Consortium es el fondo que lleva adelante las acciones legales en Estados Unidos para obtener el pago efectivo de la indemnización.

La demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el proceso judicial, la defensa argentina intentó evitar la ejecución del fallo argumentando que el reclamo había prescripto, pero esta postura fue rechazada en primera instancia y ahora también por la Cámara de Apelaciones, que ratificó la obligación de pago.

Este fallo añade presión sobre las finanzas públicas argentinas, ya que se suma a otras causas de alto impacto económico que enfrenta el país en tribunales internacionales, consolidando la posición de Titan Consortium para avanzar en el cobro.