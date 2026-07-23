Falso mecánico estafó a clientes con cheques truchos: lo condenaron

Un hombre identificado como Miguel Ángel Hernández fue condenado a dos años y ocho meses de prisión efectiva tras ser encontrado culpable de estafar a varios comerciantes mediante la utilización de cheques falsificados.

La sentencia fue homologada por la jueza de Control de Santa Rosa (La Pampa), María Florencia Maza, en un acuerdo de juicio abreviado. Hernández fue declarado responsable de seis hechos de estafa en concurso ideal con uso y/o falsificación de documento privado, cometidos entre enero y mayo de 2023.

La investigación estuvo a cargo del fiscal general Guillermo Sancho, quien detalló que el condenado, de 50 años, aplicaba un modus operandi consistente en acudir a distintos locales comerciales, realizar compras de alto valor y pagar con cheques adulterados, denunciados como robados o pertenecientes a terceros.

Además, en varias ocasiones los comerciantes entregaban dinero en efectivo como "vuelto" por la diferencia entre el cheque entregado y el monto de la compra.

Tras la condena, se dispuso que Hernández cumpla su pena de manera efectiva y se ordenó la devolución definitiva de un Volkswagen Suran que había sido secuestrado durante la investigación.

En cumplimiento con la Ley de Víctimas (Ley 27.375), el juzgado comunicará a los comerciantes afectados para que puedan ser informados previamente ante eventuales solicitudes de beneficios penitenciarios que el condenado pudiera presentar, como salidas transitorias, prisión domiciliaria o libertad condicional.