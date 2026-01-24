En un trágico accidente ocurrido en la mañana del sábado 24 de enero, Nazareno Cruz Otamendi, intendente de Quehué, localidad ubicada en La Pampa, perdió la vida en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18.

El siniestro sucedió alrededor de las 6 horas cuando un camión tipo grúa que circulaba en sentido contrario perdió uno de sus hidráulicos laterales, que se desprendió entre la cabina y la caja. Este elemento impactó violentamente contra el lateral del conductor de la camioneta Fiat Strada donde viajaba junto a su familia.

Gracias a la rápida maniobra de la acompañante, quien logró sacar la camioneta hacia la banquina, el resto de los ocupantes evitó lesiones graves. El intendente se trasladaba hacia la Costa Atlántica en una caravana de tres vehículos junto a un grupo de amigos.

La pareja de Otamendi y sus dos hijos fueron llevados al Hospital de General Acha. Según informaron las autoridades sanitarias, se encuentran fuera de peligro, sin heridas graves, solo con algunos golpes.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Quehué, Ataliva Roca y personal de la Agencia de Investigación Científica bajo la supervisión del fiscal de turno Héctor López. Los peritajes obligaron a cortar el tránsito en la zona por más de dos horas, afectando las rutas nacionales 35 y 152 hasta después de las 11 de la mañana.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó su pesar a través de su cuenta en X: "Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento".