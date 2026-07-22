Quedó filmado: usó un cesto de basura para romper la persiana y robar una famosa farmacia de barrio

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a un comercio en el barrio Juramento. Una farmacia ubicada en avenida Edison al 2600 fue blanco de un robo durante la madrugada, cuando un delincuente forzó la persiana principal y logró ingresar al local para llevarse dinero, notebooks y mercadería.

El episodio ocurrió cerca de las 2 de la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, a las que tuvo acceso 0223. En las imágenes se observa a un hombre encapuchado que, tras varios intentos, consigue violentar el acceso e ingresar al establecimiento.

Según relató Guillermo, dueño de la farmacia, el delincuente utilizó un canasto de basura que sustrajo de una vivienda cercana para hacer palanca y romper la persiana metálica. "Tenía candado, trabas de seguridad... ya no sabemos qué poner", lamentó el comerciante en diálogo con este medio.

Del interior del local se llevaron notebooks, parte de la mercadería que estaba al alcance en las góndolas y dinero en efectivo que había en la caja registradora.

El propietario contó que fue una vecina que vive frente al comercio quien alertó a la policía tras escuchar sonar la alarma. "Gracias a ella que nos avisó logré llegar junto con los efectivos", destacó.

Sin embargo, también cuestionó la respuesta de las autoridades y denunció "la gente de la policía pidió las cámaras del domo, pero no funcionan. Todo lo que recuperamos de imágenes fue por nuestras cámaras", aseguró.

Además, relató una situación que, según dijo, refleja la falta de recursos con los que trabaja la fuerza. "El policía me dijo que tenían un patrullero solo. Me preguntó si me podía quedar solo un rato porque tenía que ir a otro procedimiento. Le pedí otro móvil y me respondió que tienen uno solo y sin combustible. Recién cerca de las 5 de la mañana volvió para quedarse conmigo", afirmó.

Finalmente, Guillermo expresó su preocupación por el estado de la zona y pidió reforzar los controles. "Hay muchísima inseguridad, gente que anda de noche con actitud delictiva. Se atreven a levantar la cortina de una farmacia sobre avenida Edison, con reflectores, un semáforo y autos pasando constantemente", señaló.

Mientras la investigación continúa para identificar al autor del robo, el comerciante insistió en un reclamo concreto: "Que haya más presencia policial".