Wallace continúa con los festejos del Día del Amigo y un homenaje a Leo Mattioli

Los festejos por el Día del Amigo continúan en Wallace con una noche pensada para reunirse, brindar y disfrutar de la mejor música en vivo.

El viernes, el escenario estará dedicado a Leo Mattioli, con un homenaje que recorrerá las canciones más recordadas del referente de la cumbia santafesina. Un espectáculo ideal para cantar, bailar y compartir una noche entre amigos.

Además, Wallace mantiene vigentes las promociones especiales por el Día del Amigo, invitando a celebrar con el clima festivo que caracteriza al bar.

Como siempre, también estarán disponibles las promociones habituales: happy hour, pizza gratis para mesas de mujeres y el tradicional menú especial de pizza y bebida para quienes festejen su cumpleaños junto a sus invitados.

Una propuesta ideal para seguir celebrando la amistad con buena música, gastronomía y una noche llena de fiesta en Wallace.