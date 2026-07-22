"Mala mía": Rosalía pidió disculpas por su polémico posteo contra Argentina

A lo largo del Mundial 2026, los comentarios anti Argentina se multiplicaron en las redes sociales, potenciándose con la llegada de la final frente a España. La derrota de la Albiceleste no solo generó debates futboleros, sino también un aluvión de críticas que vinieron tanto de hinchas, periodistas y hasta figuras internacionales. Una de las protagonistas inesperadas de la polémica fue Rosalía, quien tras un gesto en sus redes sociales, terminó ofreciendo disculpas públicas al público argentino.

La cantante pidió disculpas en sus historias de Instagram

El episodio comenzó al día siguiente de la final que consagró a España en el MetLife Stadium de Nueva York. La exestrella de cine para adultos Mia Khalifa compartió un video en su cuenta de TikTok, grabado desde el balcón de su estadía en la ciudad. En el clip, Khalifa simuló cantar un fragmento de “La perla”, tema de Rosalía, y acompañó la escena con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en una clara alusión al desenlace para los hinchas argentinos tras la victoria española.

La Rosalía explicó el motivo de su reposteo

La situación tomó mayor dimensión cuando Rosalía decidió repostear el video. En el audio se escuchaban los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. El gesto fue interpretado como una provocación por buena parte de la comunidad argentina, que rápidamente llenó de críticas y mensajes de malestar las redes sociales de la cantante española quien en agosto próximo tiene pautados cuatro shows en el Movistar Arena.

Rosalía se presentará en Argentina en pocos días

Ante la repercusión, Rosalía no tardó en dar marcha atrás. A través de una nueva historia en Instagram, la artista compartió un pedido de disculpas: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. A su mensaje, agregó emojis de nostalgia y arrepentimiento para reforzar su sentir y dejar en claro que no había tenido intenciones de ofender.