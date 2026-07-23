De la Costa Atlántica a Pujato en moto: un choripanero vendió todo, consiguió la firma de Scaloni y va por la de Messi

Gastón Mónaco es oriundo de Tandil, vive en Necoche y viajó a Santa Fe con una ilusión.

Gastón Mónaco, un reconocido choripanero de Necochea, empeñó los productos de su puesto, se subió a su moto y emprendió viaje durante días hasta llegar a Pujato, la ciudad natal de Lionel Scaloni, quien le cumplió el sueño y estampó su firma en el tanque del rodado.

Sin embargo, la ilusión del tandilense es tan grande como la que mantuvo el país durante el Mundial y, considerando que ya está en Santa Fe, buscará conseguir también el autógrafo de Lionel Messi para luego subastar el vehículo y destinar todo lo recaudado a ayudar al pueblo venezolano, afectado por los terremotos.

La siguiente parada de Gastón será Rosario para tratar de conocer a Messi.

De acuerdo al medio local Ecos Diarios, Gastón es conocido por sus acciones solidarias y el año pasado ya había sido noticia por regalar 300 panchos en el Día del Niño y organizar una fiesta solidaria para cientos de chicos.

Una vez culminada la final del mundo, salió desde Necochea rumbo a Buenos Aires para recibir al combinado nacional, pero se encontró con un fuerte operativo de seguridad y decidió viajar directamente a la localidad santafesina donde vive la familia del técnico campeón del mundo.

Frente a la casa de los Scaloni estacionó su moto ploteada con los colores celeste y blanco, y en una salida para saludar a los fanáticos, el entrenador accedió a firmarle una camiseta y también el tanque del vehículo, cumpliendo uno de los grandes sueños de Mónaco.

Así iniciaba la travesía de Mónaco desde Necochea a Pujato.

"Dios, lo dejo en tus manos. Si Leo Messi me firma la moto, hago una subasta y lo recaudado será el total para ayudar a todo el pueblo venezolano", escribió en una bandera que exhibió durante su recorrido y en La Rambla antes de partir.

Más allá de la pasión futbolera, el tandilense aseguró que el verdadero objetivo es transformar ese sueño en una ayuda concreta para quienes más lo necesitan. "Uno tiene que ser más humanitario en la vida. Creo que eso es lo que le hace falta a la gente: amor", concluyó el motociclista que viaja rumbo a Rosario.