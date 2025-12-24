Keyla, una marplatense de 7 años, tiene cáncer terminal y sueña con conocer a Emilia Mernes

Recientemente, le informaron a su familia que el pronóstico es "delicado e irreversible".

Keyla, una pequeña marplatense de 7 años, fue diagnosticada con un cáncer terminal en el hígado y sueña con conocer a los famosos cantantes Emilia Mernes y Duki.

La niña estudia en la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N° 508 “Madre Teresa de Calcuta” y la institución, atenta al pedido de la menor, grabó y difundió un video con el objetivo de que llegue a la exitosa artista y pueda cumplir su anhelo.

Según informaron sus familiares, Keyla "es paciente oncológica con metástasis y tiene una esperanza de vida de tres meses", de acuerdo a los médicos.

En detalle, fue diagnosticada con una neoplasia hepatocitaria nos (tumor en el hígado) y recientemente su familia recibió la noticia de que su pronóstico es "delicado e irreversible".

Frente a ese desolador panorama, la niña tiene el deseo de conocer a su ídola, una de las cantantes argentinas más importantes tanto a nivel nacional como mundial.

"Su mayor sueño es conocer a Emilia. ¿Nos ayudas a compartír el video para que le llegue y poder cumplir su sueño?", sostuvieron en la publicación del establecimiento educativo al que asiste.