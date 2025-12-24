Keyla, una marplatense de 7 años, tiene cáncer terminal y sueña con conocer a Emilia Mernes
La niña fue diagnosticada con una neoplasia hepatocitaria nos y tiene una esperanza de vida de apenas tres meses.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Keyla, una pequeña marplatense de 7 años, fue diagnosticada con un cáncer terminal en el hígado y sueña con conocer a los famosos cantantes Emilia Mernes y Duki.
La niña estudia en la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N° 508 “Madre Teresa de Calcuta” y la institución, atenta al pedido de la menor, grabó y difundió un video con el objetivo de que llegue a la exitosa artista y pueda cumplir su anhelo.
Según informaron sus familiares, Keyla "es paciente oncológica con metástasis y tiene una esperanza de vida de tres meses", de acuerdo a los médicos.
En detalle, fue diagnosticada con una neoplasia hepatocitaria nos (tumor en el hígado) y recientemente su familia recibió la noticia de que su pronóstico es "delicado e irreversible".
Frente a ese desolador panorama, la niña tiene el deseo de conocer a su ídola, una de las cantantes argentinas más importantes tanto a nivel nacional como mundial.
"Su mayor sueño es conocer a Emilia. ¿Nos ayudas a compartír el video para que le llegue y poder cumplir su sueño?", sostuvieron en la publicación del establecimiento educativo al que asiste.
