Envalentonado, Aldosivi pone en marcha una nueva ilusión: rival, hora y formaciones

Es muy diferente la cara con la que Aldosivi terminó el Apertura a la que empieza el Clausura. No sólo porque ha habido una renovación importante de nombres, sino porque en el último amistoso frente a Estudiantes y, sobre todo, en el debut oficial del semestre frente a River, el equipo mostró cosas más que interesante, ganó y se llega envalentonado al comienzo del segundo torneo del año, donde pone en juego ni más ni menos que la permanencia. A las 21.45, el "tiburón" visita a Defensa y Justicia para continuar por la buena senda.

De no obtener triunfos contra equipos de Primera durante todo el semestre inicial, el segundo arrancó ni más ni menos que con una clara victoria ante River por Copa Argentina, que no sólo lo metió en los octavos de final, sino que les demostró que están preparados para afrontar el certamen con chances concretas de alcanzar el objetivo.

Hoy el conjunto marplatense comienza en el penúltimo lugar de la tabla general y en la de promiedos, sólo por encima de Estudiantes de Río Cuarto, lo que lo ubica en zona de descenso. Pero queda mucho por delante, Israel Damonte trabajó para revertir esto, impuso su estilo, trajo futbolistas experimentados, varios con experiencia en jugar estas instancias y el panorama, ahora, es más optimista.

En lo futbolístico, no habría demasiados cambios. Si bien podría aparecer un mediocampista central más natural como Nicolás Linares, después de lo que fue el choque con River no sorprendería que repita el once que jugó en Salta con: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo y Federico Laurelli; Alan Sosa y Lucas Castro; Matías Godoy, Tomás Fernández y Nicolás Cordero.