“No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto”: Scaloni muy emocionado entre lágrimas sembró dudas sobre su continuidad

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dejó un golpe enorme puertas adentro. Después de un ciclo histórico que volvió a llevar a la Albiceleste a definir una Copa del Mundo, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa con una mezcla de tristeza, orgullo y emoción. Sin ocultar el dolor por el resultado, el DT dejó una declaración que rápidamente encendió las alarmas sobre su continuidad: "No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto".

El entrenador reconoció la superioridad de España durante gran parte del partido, aunque remarcó que las circunstancias también condicionaron a su equipo. "Hasta el minuto 80/85 fueron superiores, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si seguíamos con 11. Sorteamos muchos momentos difíciles en este Mundial y hoy, entre el rival, su juego y las lesiones, no pudimos. No tengo reproches para este grupo. Solo son palabras de agradecimiento. Duele no haber competido hoy, pero no hay nada para reclamar", sostuvo.

Scaloni también resaltó la entrega de sus futbolistas y puso como ejemplo a Nicolás Tagliafico, quien continuó jugando pese a sus problemas físicos. "Todos queremos una respuesta como la de Tagliafico. No estaba para seguir y me dijo cinco veces que se quedaba. Siguió igual".

Confesó el dolor que le genera no haber podido darle otra alegría al país: "Nos duele en el alma no poder llevar la Copa, pero es un orgullo cómo competimos. No llegamos en las mejores condiciones y nos quedamos muy cerca".

Otro de los momentos más emotivos fue cuando habló de Lionel Messi. "Tiene 39 años. Es una cosa increíble. Yo tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y de sus compañeros. Es el mejor futbolista que pisó un campo de fútbol y nada va a cambiar lo que pensaba".

También reveló el impacto que tuvo la derrota: "Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute un subcampeonato. Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario y estoy más que agradecido por lo que dieron mis guerreros".

El cierre de la conferencia dejó una sensación de incertidumbre. Aunque aseguró que respetará su contrato, hasta diciembre de este año, primero hablará con el presidente de la AFA, Scaloni admitió que reconstruir un grupo como el que condujo durante estos años será una tarea muy difícil. "Voy a hablar con el presidente. Voy a cumplir con el contrato y después definiré. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Es el lugar soñado para cualquier entrenador, pero para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo resetearse y volver a crear un grupo como este, que difícilmente se pueda conseguir. Me duele en el alma". Una frase que dejó abierta la puerta a un posible final de ciclo en la Selección Argentina.