Instalarán sistemas de almacenamiento con baterías para reforzar la red eléctrica en cuatro localidades

Uno de los dispositivos del programa bonaerense de almacenamiento de energía en baterías.

La provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en la modernización de su sistema energético con la adjudicación de un proyecto para incorporar almacenamiento de energía mediante baterías, una tecnología que permitirá fortalecer la red eléctrica, mejorar la confiabilidad del servicio y responder con mayor eficiencia a los picos de demanda.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y ejecutada a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), forma parte del Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías. El proyecto prevé una inversión estimada en 31.200 millones de pesos.

Las cuatro localidades donde se instalarán los sistemas de almacenamiento

Las obras contemplan la instalación de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS, por sus siglas en inglés), con una potencia total de 25 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 125 megavatios hora (MWh). Los equipos se distribuirán en cuatro nodos considerados estratégicos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

Según el cronograma previsto, los trabajos comenzarán durante el segundo semestre de 2026 y la puesta en funcionamiento de los sistemas está proyectada para enero de 2027, con el objetivo de afrontar de manera más eficiente los picos de consumo que suelen registrarse durante los períodos de altas temperaturas.

La incorporación de esta tecnología permitirá almacenar energía para utilizarla cuando la demanda sea más elevada, optimizando el aprovechamiento de la infraestructura eléctrica existente. Además, contribuirá a reducir las restricciones en el sistema de transporte de electricidad, mejorar la flexibilidad operativa de la red, facilitar la integración de fuentes de energía renovable y disminuir la necesidad de recurrir a generación térmica de respaldo.

El programa es financiado mediante el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), a través del Fondo de Infraestructura para la Transformación de Buenos Aires (FITBA), mecanismo que permite canalizar recursos para obras destinadas a fortalecer el sistema energético provincial.

Con este proyecto, la provincia busca incorporar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico y acompañar el crecimiento de la demanda, especialmente en zonas donde el consumo presenta mayores exigencias durante determinadas épocas del año.