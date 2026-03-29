Innovación en Mar del Plata: prueban un generador que usa olas para producir energía

Grandes boyas flotantes convierten el movimiento de las olas en electricidad, con una capacidad de hasta 200 kW.

La Provincia de Buenos Aires avanzó con la primera prueba del dispositivo de energía undimotriz, una tecnología que transforma el movimiento de las olas en electricidad y que tendrá su primera instalación en la Escollera Norte del puerto marplatense.

El ensayo se realizó “en seco” en una metalúrgica de Pilar, donde se evaluó la resistencia del sistema con una carga de 1,5 toneladas, el doble de lo que deberá soportar en condiciones reales. El objetivo fue comprobar la capacidad estructural del brazo y la boya antes de su implementación en el mar.

El funcionamiento es relativamente simple: grandes boyas flotantes se mueven con el vaivén de las olas y transmiten esa energía a un mecanismo de engranajes que la convierte en rotación, permitiendo accionar un generador eléctrico. Según el diseño desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Buenos Aires, cada equipo podría producir entre 30 y 200 kilovatios, dependiendo del tamaño y de la intensidad del oleaje.

El proyecto cuenta con financiamiento provincial y apunta a fortalecer la producción de energías renovables con desarrollo local. La inversión prevista es de 138 mil dólares, a través de un programa que promueve la generación distribuida con fondos provenientes de la tarifa eléctrica.

Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de una iniciativa estratégica para diversificar la matriz energética, fomentar la innovación tecnológica y consolidar el vínculo entre el sector público, privado y académico.

La energía undimotriz aparece como una alternativa con gran potencial, especialmente en zonas como el Atlántico Sur, donde el movimiento del mar es constante y previsible, lo que permite una generación más estable en comparación con otras fuentes renovables.