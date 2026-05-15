La costa de Mar del Tuyú se encuentra nuevamente en el centro de la preocupación por el notable avance del mar y las fuertes sudestadas que impactan sobre la línea costera. Los habitantes de esta localidad balnearia enfrentan momentos de gran incertidumbre ante el riesgo de que nuevas crecidas provoquen el derrumbe de viviendas situadas a escasos metros del océano.

Durante los recientes temporales, el mar se llevó extensos sectores de playa, dejando al descubierto restos de antiguas defensas costeras, escombros y estructuras que hasta hace poco permanecían cubiertas por la arena. Esta erosión revela con crudeza un problema histórico que, lejos de mitigarse, se agrava con cada fenómeno climático severo.

Las estructuras sufrieron las graves consecuencias del temporal en Mar del Tuyú.

Las imágenes captadas en las últimas horas muestran casas prácticamente suspendidas sobre el vacío, con sus cimientos seriamente debilitados por el impacto constante de las olas. En varias áreas, el mar ha avanzado varios metros tierra adentro, colocando a numerosas construcciones en una situación crítica.

Los vecinos relatan que el panorama cambió drásticamente en apenas 48 horas. Lo que hasta hace dos días era playa y médano hoy es un terreno erosionado por donde el océano continúa ganando terreno. La combinación de fuertes vientos, sudestada y oleaje intenso ha acelerado un proceso de erosión que preocupa tanto a residentes como a especialistas desde hace años.

Muchas casas en la línea de playa de Mar del Tuyú quedaron sobre el vacío.

La posibilidad de un nuevo episodio de sudestada mantiene en alerta a quienes habitan las viviendas más cercanas al mar, muchas de las cuales ya sufren daños estructurales y pérdida significativa de arena.

La erosión costera se posiciona como uno de los mayores desafíos ambientales y urbanos en diversas localidades marítimas de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Tuyú, el impacto resulta especialmente visible debido a la proximidad de numerosas construcciones a la línea de playa.

Mientras se continúan realizando evaluaciones técnicas y crece la incertidumbre entre los vecinos, el avance del mar sigue dejando una imagen tan impactante como preocupante: casas colgando al borde del océano y una costa que retrocede con cada temporal.