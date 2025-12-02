El gobierno bonaerense implementará un nuevo plan para reforzar el servicio eléctrico por el verano

La medida de generar energía eléctrica temporal se realizará por cuarto año consecutivo.

La dependencia de energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires inició la implementación de un plan de verano que reforzará la generación eléctrica en los puntos críticos del territorio bonaerense para mejorar la calidad del servicio en la temporada de mayor demanda, una medida que se realiza por cuarto año consecutivo.

A partir del 15 de diciembre se instalarán unidades de generación temporales en 6 nodos de transporte eléctrico claves de la provincia de Buenos Aires, y su ubicación beneficiará no sólo al municipio donde se ubique, sino también a las localidades cercanas contempladas en los corredores eléctricos.

Para desarrollar este plan, la Dirección Provincial de Energía (DPE) realizó junto con distribuidoras eléctricas, cooperativas y municipios los estudios de cargabilidad de las redes de alta tensión para analizar y prever el mapa de nodos críticos para definir los puntos de posible déficit de potencia.

Serán seis los nodos de transporte eléctrico temporal en provincia de Buenos Aires.

Los 6 nodos de generación de energía temporal

● Carmen de Areco: 4 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.

● 25 de Mayo: 4 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Bragado y 9 de Julio.

● 9 de Julio: 4 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen

● Pergamino: 5,7 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Rojas, Junín, Colón y Carabajales

● Gral. Viamonte: 4,2 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán Junín, Baigorria, Zavalia, Coronel Eduardo O´Brien, Warnes, El Arbolito, y Mariano H. Alfonso.

● Mar del Tuyu: 2,1 Mw de potencia

Las localidades beneficiadas serán las del Corredor Atlántico, comprendido por General Lavalle, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell.

Obras de energía en territorio bonaerense

Además de esta solución coyuntural para la época de alta demanda, la Subsecretaría de Energía realizó obras de infraestructura que beneficiarán la calidad del servicio eléctrico en otros municipios.

En los municipios de Mercedes y Bragado, las obras de infraestructura eléctrica de repotenciación permiten prescindir de los equipos de Generación Temporal a los que la Provincia recurrió en otras temporadas, beneficiando al corredor norte de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se están desarrollando obras de alta tensión (AT) en las localidades de Chivilcoy, Guaminí y Quequén, que buscan fortalecer el mapa eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, permitiendo transportar energía eléctrica a mayores distancias con pérdidas mínimas, posibilitando una mayor disponibilidad de potencia y mejorando considerablemente la seguridad y la confiabilidad del suministro.