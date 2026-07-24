Iba camino al hospital a dar a luz, se le rompió el auto y parió en la ruta

Una operadora del 911 asistió a la mujer en el improvisado parto.

Una embarazada de 22 años comenzó el trabajo de parto en la semana 35 de gestación y decidió salir rápidamente hasta el Hospital Provincial en la ciudad de Córdoba.

Inoportunamente, en plena Circunvalación, el auto que la trasladaba, junto a su novio y su suegro, se rompió y quedaron varados en la banquina.

En un primer momento llamaron al servicio mecánico para resolver el desperfecto y continuar hacia un centro de salud, pero las contracciones empezaron a ser más seguidas y el tiempo no alcanzaba.

Se confirmó que tanto la mamá como el bebé se encuentran en buen estado de salud.

Por la urgencia de la situación, llamaron al 911 y la operadora telefónica asistió a la embarazada a punto de parir. Antes de que llegaran los efectivos de la Policía y un equipo médico al lugar, la joven dio a luz acompañada por la voz del otro lado del teléfono.

Esa comunicación fue clave para monitorear el nacimiento hasta que llegaran los servicios de emergencia. Una vez que estuvieron allí, la madre, el recién nacido y sus familiares fueron trasladados hacia la Maternidad Provincial.

La mujer y su bebé quedaron internados en el Hospital y se confirmó que los dos se encontraban en buen estado de salud.