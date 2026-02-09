Nació el primer hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Luego del anuncio que revolucionó a las redes sociales en septiembre, cuando Úrsula Corberó posteó la primer imagen de su embarazo junto a Ricardo 'Chino' Darín y la frase "Esto no es IA", finalmente este lunes los actores se convirtieron en padres por primera vez.

La actriz catalana, de 36 años, dio a luz en una clínica de Barcelona, ciudad elegida para su nacimiento por sobre otras opciones que se barajaban en las últimas semanas, como Buenos Aires o Madrid, según las especulaciones del mundo del espectáculo.

La llegada del bebé resulta el final de un embarazo anunciado con emoción y amor —además de ser gestionado con hermetismo absoluto— que se llevó la atención de los fanáticos de la pareja y los medios de comunicación.

Durante los últimos meses, la actriz fue dejando ver distintos momentos de esta etapa especial a través de sus redes sociales. Compartió postales de su rutina en Buenos Aires —ciudad natal de Chino— y también imágenes más relajadas, en las que su embarazo ya se hacía evidente.

Una de las publicaciones que más repercusión tuvo la mostró con unos escarpines de bebé de color azul. El gesto despertó especulaciones entre sus seguidores sobre el posible sexo del bebé. Si bien ni Úrsula ni Chino lo confirmaron de manera oficial y optaron por mantener ese aspecto en la intimidad, el detalle no pasó inadvertido.