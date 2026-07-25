Cinco formas de redescubrir Mar del Plata, ¡todo el año!

Mar del Plata tiene algo especial: nunca se termina de conocer. Quienes llegan por primera vez encuentran un destino con playas, gastronomía, cultura y naturaleza durante todo el año y quienes viven en la ciudad saben que siempre hay un rincón por redescubrir, un paseo pendiente o un lugar nuevo que vale la pena volver a visitar.

Por eso, compartimos cinco formas de disfrutar Mar del Plata, sin importar si es la primera visita o si forma parte de la vida cotidiana.

Playas para todos los gustos

Desde La Perla hasta Punta Mogotes, Mar del Plata ofrece casi 50 kilómetros de costa para elegir tu rincón ideal. Hay playas céntricas para estar cerca de todo, otras más tranquilas para disfrutar de la naturaleza, y hasta algunas con escuelas que brindan clases de surf y stand up paddle. Incluso fuera del verano, las playas siguen siendo las protagonistas en cualquier época del año: pasear por la orilla, escuchar el sonido del mar o simplemente contemplar el amanecer son planes que no pasan de moda... ¡ni entienden de climas!

Sabores que dejan huella

En Mar del Plata siempre hay un café nuevo al que ir, un clásico al que volver o una cervecería distinta para probar.

Es que el alma de la ciudad también se descubre a través de su cocina: desde pescados y mariscos hasta los clásicos de la pastelería local, como churros, medialunas y alfajores.

¿Un plus? La ciudad es Capital Nacional de la Cerveza Artesanal, ¡con más de 80 estilos diferentes para probar! En zonas como Güemes, Alem y Constitución, se concentra una increíble oferta de bares, restaurantes, vermuterías y cervecerías que invitan a recorrer la ciudad a través del paladar.

Noches que brillan

Cuando cae el sol, Mar del Plata se transforma. Bares, recitales, fiestas electrónicas y casinos conforman un combo que hace de cada noche una experiencia distinta. Desde shows con artistas de renombre hasta lugares para bailar junto al mar, la ciudad tiene planes para todos los gustos. Y como si fuera poco, los espectáculos teatrales (que son un clásico del verano) también se disfrutan en el año con una cartelera variada y para todas las edades.

Aventura y deportes al aire libre

Mar del Plata es sinónimo de acción. Surf, golf, pesca, mountain bike, parapente y trekking son apenas algunas de las opciones para quienes buscan moverse y conectar con la naturaleza. La ciudad también es ideal para recorrer en bicicleta y, si preferís un plan más tranquilo, las caminatas por la costa siempre renuevan el cuerpo y la mente.

Paseos que cuentan historias

Incluso los más expertos en Mar del Plata pueden sorprenderse con historias, curiosidades y detalles que suelen pasar desapercibidos.



Descubrir Mar del Plata al propio ritmo es fácil con los circuitos guiados que están disponibles en Spotify, buscando la cuenta de Turismo Mar del Plata. Hay recorridos por barrios tradicionales o por la costa, con enfoque cultural, arquitectónico y/o natural. La idea es caminar mientras se escuchan datos curiosos y relatos que revelan el alma de la ciudad.

Estas son solo cinco maneras de disfrutar la ciudad. La sexta la escribe cada persona que decide recorrerla, volver a visitarla o redescubrirla. Para más información, seguí a @turismomardelplata en redes sociales, ingresá a www.turismomardelplata.gob.ar o descargate la aplicación “Guía Turística de Mar del Plata” en tu teléfono celular.