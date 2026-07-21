Es ley el "Camino del Mar": buscan transformar el corredor costero entre Mar del Plata y Miramar

El proyecto busca poner en valor el corredor costero entre Mar del Plata y Miramar con obras de infraestructura, promoción turística y preservación ambiental.

El corredor costero que une Mar del Plata y Miramar tendrá, por primera vez, un marco legal específico para su desarrollo. El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que crea el programa "Camino del Mar", una iniciativa destinada a revitalizar el tramo de la Ruta Provincial 11 comprendido entre ambas ciudades mediante obras de infraestructura, promoción turística, preservación ambiental e incentivos para nuevas inversiones.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial de Unión por la Patria y exintendente de General Alvarado, Germán Di Césare, y había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados a fines del año pasado. Con el aval del Senado durante la última sesión, la propuesta quedó convertida en ley y ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo bonaerense para su puesta en marcha.

El proyecto fue presentado el año pasado por el diputado De Cesare, exintendente de General Alvarado.

El objetivo central de la norma es jerarquizar uno de los corredores paisajísticos más importantes de la costa bonaerense, resaltando el valor que le aporta la combinación de la ruta, el mar, los acantilados, la forestación y la arquitectura del sector. Para ello, prevé la construcción de miradores, espacios de descanso, iluminación, mejoras en los accesos a las playas, señalización turística y equipamiento destinado a potenciar la actividad durante todo el año.

Además, la ley dispone la elaboración de un plan estratégico conjunto entre la Provincia, los municipios de General Pueyrredón y General Alvarado y el sector privado, con el propósito de coordinar acciones de promoción, conservación y desarrollo sustentable del corredor. También incorpora programas de incentivos económicos, fiscales y financieros para emprendedores y empresas que inviertan en servicios turísticos dentro del área.

La nueva ley impulsa el desarrollo del Camino del Mar mediante un plan integral que prevé inversiones, mejoras en los accesos y nuevos atractivos para potenciar el turismo durante todo el año.

Uno de los aspectos más ambiciosos del proyecto es la creación de cinco polos temáticos para diversificar la oferta turística: un polo gastronómico y cervecero, otro de turismo saludable, uno dedicado al turismo activo, un polo deportivo y otro histórico-cultural y religioso. La intención es consolidar un destino con actividades durante los doce meses del año y reducir la dependencia de la temporada de verano.

La normativa también pone el foco en la preservación del patrimonio natural. Entre sus lineamientos figuran la protección de playas, acantilados, plataformas de abrasión y otros recursos ambientales y paleontológicos presentes en este tramo de la costa bonaerense, procurando que el crecimiento turístico sea compatible con la conservación del paisaje.

El Senado bonaerense le dio sanción definitiva al proyecto de ley del diputado Di Cesare.

Tras la sanción definitiva, ahora se espera por la reglamentación de la ley, con la futura asignación de recursos y la articulación entre Provincia, municipios y sector privado para que las obras y programas previstos comiencen a ejecutarse y permitan potenciar uno de los corredores costeros más emblemáticos de Buenos Aires.