Violento vuelco en la ruta 226: un auto se incendió y dos personas resultaron heridas

Las causas del siniestro aún son materia de investigación, mientras las dos personas heridas permanecen bajo atención médica tras el accidente. Fuente: RadioGabal.

Este sábado por la mañana, un vehículo despistó y volcó en la ruta 226, lo que provocó posteriormente el incendio del rodado. Dos personas mayores resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.



Bomberos, Gendarmería, Policía Vial, Corredores Viales y personal de salud trabajaron en el lugar para controlar el incendio y asistir a los ocupantes del vehículo. Fuente: RadioGabal.



El siniestro ocurrió alrededor de las 8, en el kilómetro 60 de la ruta 226, cuando el vehículo perdió el control, salió de la calzada y volcó. Como consecuencia del impacto, se inició un incendio que fue controlado tras la llegada de los equipos de emergencia.





El vehículo despistó, volcó y posteriormente se incendió a la altura del kilómetro 60 de la ruta 226. Dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Balcarce. Fuente: RadioGabal.

0223

dos personas sufrieron pérdida de conocimiento y diversos traumatismos

Hospital Municipal "Dr. Felipe A. Fossati"

oriundas de la localidad de Balcarce,

investigación

Según pudo saber, por lo que fueron derivadas al. Ambas sonjurisdicción donde ocurrió el siniestro.Las causas del hecho aún son materia de. En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Vial, Bomberos Voluntarios, Corredores Viales y personal del hospital local.