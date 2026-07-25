Violento vuelco en la ruta 226: un auto se incendió y dos personas resultaron heridas
El vehículo perdió el control, salió de la calzada y se incendió tras el vuelco. Las causas del siniestro son materia de investigación.
25 de Julio de 2026 13:58
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este sábado por la mañana, un vehículo despistó y volcó en la ruta 226, lo que provocó posteriormente el incendio del rodado. Dos personas mayores resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.Bomberos, Gendarmería, Policía Vial, Corredores Viales y personal de salud trabajaron en el lugar para controlar el incendio y asistir a los ocupantes del vehículo. Fuente: RadioGabal.
El siniestro ocurrió alrededor de las 8, en el kilómetro 60 de la ruta 226, cuando el vehículo perdió el control, salió de la calzada y volcó. Como consecuencia del impacto, se inició un incendio que fue controlado tras la llegada de los equipos de emergencia.
El vehículo despistó, volcó y posteriormente se incendió a la altura del kilómetro 60 de la ruta 226. Dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Balcarce. Fuente: RadioGabal.
Según pudo saber 0223, dos personas sufrieron pérdida de conocimiento y diversos traumatismos, por lo que fueron derivadas al Hospital Municipal "Dr. Felipe A. Fossati". Ambas son oriundas de la localidad de Balcarce, jurisdicción donde ocurrió el siniestro.
Las causas del hecho aún son materia de investigación. En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Vial, Bomberos Voluntarios, Corredores Viales y personal del hospital local.
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