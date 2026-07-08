Volcó un camión con cerdos en y los vecinos los carnearon en plena ruta

Durante el procedimiento, dos personas fueron demoradas por transportar un cerdo en el baúl de un automóvil.

Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este viernes sobre la Ruta Nacional 8, cerca del acceso a la Ruta 188 en las inmediaciones de Pergamino. Por causas que aún se investigan, el vehículo despistó y terminó volcado sobre la banquina, sin que el conductor sufriera heridas.

Tras el accidente, la Policía, Gendarmería y personal de Seguridad Vial desplegaron un operativo para ordenar el tránsito y asegurar el área, ya que parte de la carga permaneció atrapada en el acoplado mientras que otros animales quedaron dispersos sobre la calzada.

Con el paso de los minutos, numerosos vecinos llegaron al lugar en vehículos particulares. El dueño del cargamento autorizó que los presentes retiraran los cerdos al considerar inviable asegurar la totalidad de los animales ante la gran cantidad de personas congregadas.

Sin embargo, la Fiscalía investiga la posible sustracción ilegal de al menos 47 cerdos, algunos de los cuales fueron faenados en la banquina mientras todavía se desarrollaba el operativo policial. La escena fue grabada en varios videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando a personas cargando animales en distintos vehículos.

Durante el procedimiento, dos personas fueron demoradas por transportar un cerdo en el baúl de un automóvil. La causa sigue en manos de la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.