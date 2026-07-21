Un conductor sufrió una crisis hipoglucémica y volcó en Punta Mogotes
El siniestro vial ocurrió este martes pasadas las 16 en la avenida de los Trabajadores. Personal del Same asistió a la víctima y la trasladó a una clínica privada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Por motivos que son materia de investigación, un auto volcó de manera espectacular en la tarde de este martes en Punta Mogotes y quedó completamente destruido.
El siniestro vial se registró pasadas las 16 en la avenida de los Trabajadores al 2000, entre Soler y Arana y Goiri, en el carril sentido al sur de Mar del Plata.
Según pudo averiguar 0223, el conductor del vehículo sufrió un episodio de hipoglucemia, perdió el control y su Chevrolet azul quedó dado vuelta, pegado al cordón derecho donde se encuentran un terreno baldío y un hostel.
Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se presentó en el lugar para asistir al automovilista, que consiguió salir del rodado a partir de la intervención de Bomberos.
También trabajaron efectivos policiales en el hecho y el carril lento se encontró interrumpido de forma momentánea.
Por su lado, el sujeto de 45 años fue auxiliado por personal del Same y trasladado a una clínica privada.
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