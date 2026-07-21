Un conductor sufrió una crisis hipoglucémica y volcó en Punta Mogotes

Una dotación de Bomberos intervino para auxiliar al hombre que había quedado atrapado en el vehículo.

Por motivos que son materia de investigación, un auto volcó de manera espectacular en la tarde de este martes en Punta Mogotes y quedó completamente destruido.

El siniestro vial se registró pasadas las 16 en la avenida de los Trabajadores al 2000, entre Soler y Arana y Goiri, en el carril sentido al sur de Mar del Plata.

Según pudo averiguar 0223, el conductor del vehículo sufrió un episodio de hipoglucemia, perdió el control y su Chevrolet azul quedó dado vuelta, pegado al cordón derecho donde se encuentran un terreno baldío y un hostel.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se presentó en el lugar para asistir al automovilista, que consiguió salir del rodado a partir de la intervención de Bomberos.

También trabajaron efectivos policiales en el hecho y el carril lento se encontró interrumpido de forma momentánea.

Por su lado, el sujeto de 45 años fue auxiliado por personal del Same y trasladado a una clínica privada.