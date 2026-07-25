Quilmes volvió a hacer historia: le ganó a Kimberley y se consagró campeón del Torneo Apertura

Con un gol agónico de Brandon Vargas, el "Cervecero" derrotó 1-0 al "Dragón", sumó otro título en el fútbol marplatense y ratificó su dominio en la Liga Marplatense.

Quilmes volvió a demostrar por qué es el gran protagonista del fútbol marplatense. En una final muy disputada, el equipo dirigido por Sebastián Cano derrotó 1-0 a Kimberley en la cancha de San Lorenzo y se quedó con el Torneo Apertura "Juan Montoya" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol (LMF). El héroe de la tarde fue Brandon Vargas, quien apareció en el cierre del encuentro para marcar el gol del campeonato.

Durante el primer tiempo, el "Cervecero" fue el equipo que más propuso. Brandon Vargas fue una de las principales cartas ofensivas y generó la primera gran ocasión para Collazos, cuyo remate fue despejado por el arquero Orellana. El guardameta de Kimberley también respondió con solvencia ante dos peligrosos tiros libres de Restovich y Zubillaga, sosteniendo el empate en un trámite parejo.

En el complemento, el desarrollo continuó siendo muy equilibrado. Kimberley logró adelantar sus líneas y tuvo algunos acercamientos, mientras que Quilmes apostó a responder de manera más directa. El encuentro se jugó con la intensidad propia de una final, con mucha fricción, pocas situaciones claras y dos arqueros que respondieron cuando fueron exigidos.

Cuando todo indicaba que el campeón se definiría desde el punto del penal, apareció la jugada decisiva. Tras un córner, Brandon Vargas anticipó en el primer palo con un cabezazo que terminó ingresando lentamente luego de un resbalón de Orellana. El gol desató el festejo de todo Quilmes y terminó inclinando una final que parecía no tener dueño.

La conquista representa un nuevo capítulo dorado para el conjunto de Sebastián Cano, que ganó su tercera final consecutiva luego de imponerse en el Clausura y en la final anual de 2025 frente a Atlético Mar del Plata. Además de levantar un nuevo trofeo, Quilmes aseguró su lugar en la final anual de la temporada y llegará con la confianza en alza para afrontar el Torneo Clausura y su esperado regreso al Regional Amateur.

Foto: Alejandro Salgado