Tenía un inhibidor, abrió un auto y quiso escapar en bicicleta

Un hombre de 43 años que retiraba objetos de un auto estacionado en inmediaciones de Plaza Rocha fue aprehendido el viernes luego de que la víctima lo retuviera y diera aviso a personal policial.





Unidad de Policía de Prevención Local en la zona de Luro y España

inhibidor de señal tipo handie

bicicleta

no se constataron daños en el vehículo.

Autoridades policiales informaron que el sujeto fue aprehendido por personal de laluego de que intentara escapar en bicicleta.Durante el procedimiento se secuestró un, presuntamente utilizado para facilitar la comisión del ilícito, además de laen la que se movilizaba el imputado y





Una vez labradas las actuaciones correspondientes en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de la causa por hurto en grado de tentativa, la notificación del imputado y el secuestro de los elementos incautados.