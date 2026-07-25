Tenía un inhibidor, abrió un auto y quiso escapar en bicicleta
Lo atraparon a una cuadra de plazo Rocha luego de que la víctima lo retuviera. Se formó una causa por hurto en grado de tentativa.
25 de Julio de 2026 09:59
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 43 años que retiraba objetos de un auto estacionado en inmediaciones de Plaza Rocha fue aprehendido el viernes luego de que la víctima lo retuviera y diera aviso a personal policial.
Autoridades policiales informaron que el sujeto fue aprehendido por personal de la Unidad de Policía de Prevención Local en la zona de Luro y España luego de que intentara escapar en bicicleta.
Durante el procedimiento se secuestró un inhibidor de señal tipo handie, presuntamente utilizado para facilitar la comisión del ilícito, además de la bicicleta en la que se movilizaba el imputado y no se constataron daños en el vehículo.
Una vez labradas las actuaciones correspondientes en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de la causa por hurto en grado de tentativa, la notificación del imputado y el secuestro de los elementos incautados.
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