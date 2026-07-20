Subieron como pasajeros, atacaron al chofer e intentaron robarle el auto en el barrio San Carlos

Lo que parecía ser un viaje más terminó en un violento intento de robo este domingo por la tarde en el barrio San Carlos. Un chofer de Uber fue atacado por dos pasajeros que, minutos después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, intentaron apoderarse de su vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 19.47 en Pringles, entre General Rivas y General Paz. Según pudo saber 0223, el conductor había tomado un viaje y, al llegar al destino indicado, los ocupantes del auto lo sorprendieron con un ataque dentro del vehículo.

Los agresores comenzaron a golpearlo y continuaron la agresión cuando ambos descendieron. En medio del forcejeo, la víctima alcanzó a pedir ayuda a los gritos: “¡Me estás robando!”.

El pedido de auxilio fue escuchado por una vecina, que salió de inmediato de su vivienda para intervenir. Al advertir lo que ocurría, otros habitantes de la zona también se acercaron y los atacantes decidieron escapar corriendo.

Los sospechosos no lograron llevarse el auto, que es la herramienta de trabajo del conductor. Incluso, un automovilista que pasaba por el lugar intentó seguirlos mientras escapaban, aunque finalmente lograron perderse.

Gracias a la reacción de los vecinos, el intento de robo quedó frustrado y el chofer pudo conservar su vehículo.