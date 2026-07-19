Video: Intentaron robarle el auto y los hizo huir a bocinazos

Video: Intentaron robarle el auto y el conductor los hizo huir a bocinazos

Un intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en General Paz y Roca, en el barrio Los Troncos, luego de que delincuentes intentaran apoderarse de un vehículo que funcionaba como transporte de pasajeros.

Según se observa en las imágenes a las que tuvo acceso 0223, una joven descendió del auto para ingresar a su domicilio cuando otro coche frenó delante del rodado que se encontraba trabajando como transporte de pasajeros.

El conductor advirtió la maniobra y reaccionó rápidamente: comenzó a tocar la bocina de manera insistente para alertar a los vecinos y puso el vehículo en marcha atrás para evitar el asalto.

Los delincuentes lo siguieron durante unos pocos metros, pero finalmente desistieron y aceleraron para darse a la fuga.

La joven logró ingresar a su vivienda sin inconvenientes mientras se desarrollaba la escena. Tras el episodio, vecinos de la zona manifestaron su preocupación y aseguraron que “ya no hay zona segura” en Mar del Plata, al tiempo que señalaron que los robos se volvieron una constante.