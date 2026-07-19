Video: Intentaron robarle el auto y los hizo huir a bocinazos
El hecho ocurrió en la zona de General Paz y Roca, en el barrio Los Troncos y quedó grabado en las cámaras de seguridad de una vivienda.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en General Paz y Roca, en el barrio Los Troncos, luego de que delincuentes intentaran apoderarse de un vehículo que funcionaba como transporte de pasajeros.
Según se observa en las imágenes a las que tuvo acceso 0223, una joven descendió del auto para ingresar a su domicilio cuando otro coche frenó delante del rodado que se encontraba trabajando como transporte de pasajeros.
El conductor advirtió la maniobra y reaccionó rápidamente: comenzó a tocar la bocina de manera insistente para alertar a los vecinos y puso el vehículo en marcha atrás para evitar el asalto.
Los delincuentes lo siguieron durante unos pocos metros, pero finalmente desistieron y aceleraron para darse a la fuga.
La joven logró ingresar a su vivienda sin inconvenientes mientras se desarrollaba la escena. Tras el episodio, vecinos de la zona manifestaron su preocupación y aseguraron que “ya no hay zona segura” en Mar del Plata, al tiempo que señalaron que los robos se volvieron una constante.
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