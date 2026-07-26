Ferro y un blooper para no creer: tres errores y un gol en contra insólito

El Verdolaga protagonizó una insólita cadena de errores defensivos ante Deportivo Morón y quedó en el centro de todas las miradas en la pelea por el liderazgo de la Zona A.

Ferro Carril Oeste vivió una de las jugadas más insólitas de la temporada en la Primera Nacional. En su visita a Deportivo Morón, por la 22ª fecha de la Zona A, el conjunto de Caballito protagonizó una increíble sucesión de errores defensivos que terminó con un gol en contra de Leandro Peña Biafore. La acción abrió el marcador y cambió el rumbo de un encuentro clave en la lucha por la punta del campeonato.

El Verdolaga llegaba al estadio Nuevo Francisco Urbano como líder de la Zona A con 43 puntos y atravesando un gran presente, impulsado por una racha de cinco victorias consecutivas. Del otro lado esperaba Deportivo Morón, su principal perseguidor, en un duelo que prometía ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Todo se desató a los 20 minutos del primer tiempo. Un pelotazo cruzado buscó a Franco Fagúndez y parecía una jugada sin demasiado peligro. Sin embargo, Emiliano Ozuna no logró despejar con claridad y dejó la pelota viva. El delantero del Gallo presionó, Fernando Monetti salió de manera apresurada y Gustavo Canto tampoco pudo resolver la situación, generando un desconcierto total en la defensa visitante.

Con el arquero fuera de posición y la pelota avanzando lentamente hacia el arco, Leandro Peña Biafore parecía tener todo bajo control para rechazar sobre la línea. No obstante, en su intento por despejar terminó empujando el balón dentro de su propia valla, firmando uno de los goles en contra más llamativos que dejó la temporada de la Primera Nacional.

El tanto le permitió a Deportivo Morón tomar una ventaja decisiva en un duelo directo por el liderazgo de la Zona A y puso aún más emoción a la definición del campeonato. Mientras el Gallo aprovechó el regalo para golpear primero, Ferro quedó marcado por un blooper que rápidamente se viralizó y que podría tener un peso importante en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional. Además tras este error el líder del campeonato no consiguió meterse en el partido y cayó 4-0 ante el conjunto de Morón.