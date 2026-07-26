Nuevo escándalo con Neymar: revelan un fuerte cruce con juveniles en el vestuario

El capitán del Peixe vuelve a quedar envuelto en una fuerte polémica. Medios brasileños aseguran que protagonizó un duro cruce con jóvenes futbolistas durante el entretiempo ante Chapecoense.

El presente de Neymar en Santos continúa sumando capítulos controvertidos. Después de las críticas por su discreta actuación en el Mundial 2026 y de la polémica que generó su participación en un torneo de póker mientras figuraba entre los lesionados, el delantero brasileño volvió a ser noticia por un supuesto incidente en el vestuario durante el empate 2-2 frente a Chapecoense, por el Brasileirao.

Según informó el medio brasileño Globo, el capitán del Peixe mantuvo un fuerte enfrentamiento verbal con dos futbolistas juveniles durante el entretiempo del encuentro. El reporte sostiene que Neymar utilizó un tono irrespetuoso contra el mediocampista Gabriel Bontempo y el defensor João Ananias, a quienes habría cuestionado duramente por su rendimiento.

De acuerdo con la publicación, el exjugador del Barcelona y PSG llamó "imbécil" a Bontempo y, de manera irónica, le dijo que el próximo año jugaría en la Serie B. Además, también habría criticado con dureza a João Ananias, poniendo en duda sus condiciones futbolísticas luego del gol en contra que terminó complicando el partido para Santos.

Siempre según Globo, el clima generado en el vestuario terminó afectando al equipo. Santos se fue al descanso con ventaja por 1-0, pero en el complemento Chapecoense logró dar vuelta el resultado antes de que Neymar igualara el encuentro desde el punto del penal para decretar el 2-2 definitivo. Internamente, aseguran que el episodio incrementó la tensión que ya existía dentro del plantel.

El informe también señala que varios futbolistas, especialmente algunos extranjeros, se sienten incómodos por las constantes críticas y gestos del capitán durante los partidos. Sin embargo, desde el entorno de Neymar rechazaron esa versión y sostuvieron que no hubo insultos, sino una charla propia de cualquier vestuario competitivo. Mientras tanto, la dirigencia de Santos analizará lo ocurrido en busca de evitar que un nuevo conflicto complique aún más el delicado presente deportivo del histórico club brasileño.