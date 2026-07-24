Identificaron al marinero fallecido en altamar

Un nuevo accidente sacude al mundo portuario luego de que se confirmara el siniestro ocurrido en las últimas horas. A la tragedia sucedida el 30 de junio, cuando Juan Carlos Gutiérrez desapareció tras caer del buque Luca Mario, se sumó en las últimas horas el fallecimiento de otro marinero frente a las costas de Chubut.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, el trabajador formaba parte de la tripulación del buque Cabo Vírgenes, una embarcación que permaneció durante meses en Mar del Plata, fue reparada en la ciudad y volvió a navegar en el Mar Argentino. En su expedición hacia Puerto Madryn, exactamente a 60 millas del puerto de dicha localidad, un accidente produjo la caída del marinero.

Dolor por la muerte de un trabajador en altamar: es el segundo marinero fallecido en julio

A partir de entonces, más de 30 embarcaciones colaboraron con su búsqueda junto a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y, finalmente, la tripulación del pesquero Magdalena logró encontrar el cuerpo sin vida del marinero.

La delegación Puerto Madryn del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue la encargada de confirmar oficialmente el hallazgo y de comunicar la noticia a los familiares de la víctima. Mientras, distintas organizaciones de Mar del Plata lamentaron el suceso y comenzaron a nuclear reclamos para visibilizar la falta de condiciones que ya se cobró dos vidas en el lapso de un mes.

Haldi Morales tenía 50 años. Foto gentileza de La Opinión Austral.

Identificaron al tripulante fallecido

La comunicación del sindicato mantenía en vilo a los familiares de la víctima, un trabajador de 50 años oriundo de Sierra Grande (provincia de Río Negro). Haldi Morales cayó al agua mientras realizaba tareas operativas en el Cabo Vírgenes.

El accidente ocurrió a las 10.30 de la mañana y su cuerpo fue hallado minutos antes de las 15 horas del jueves 23 de julio.

El trabajador formaba parte de la tripulación del buque Cabo Vírgenes.

"Él me dijo que el día no estaba para trabajar"

El reciente caso de Juan Carlos Gutiérrez, el marinero desaparecido en altamar tras caer del buque marplatense "Luca Mario" en la zona de Puerto Deseado, todavía sigue latente. Sus familiares continúan pidiendo respuestas por la muerte del marinero correntino, hecho que aseguran se podría haber evitado.

A la tragedia sucedida el 30 de junio, cuando Juan Carlos Gutiérrez desapareció tras caer del buque Luca Mario, se sumó otro fallecimiento.

Su esposa Luisa Torres contó cómo fue el último contacto que tuvo con Gutiérrez: "Él me dijo que el día no estaba favorable para trabajar". La mujer confirmó que su marido tiene más de 20 años de experiencia en el mar, por lo cual era consciente del riesgo que corría la tripulación en medio de las condiciones climáticas adversas.

Torres subrayó que el marinero le envió imágenes del estado del tiempo poco antes del accidente, donde se podía observar que "estaba muy feo para salir".