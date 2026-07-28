Crimen de Daniel Marcel: 15 años de prisión para el autor

El sujeto de 30 años que en junio de 2023 mató de un balazo a Daniel Marcel, padre del periodista Marcelo Marcel, en la puerta de su casa durante un intento de asalto fue condenado a quince años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal oral en lo Criminal N°2.

A Nicolás Fernández lo hallaron coautor penalmente responsable del delito de homicidio con motivo y ocasión de robo y autor del delito de portación ilegal de arma de guerra, en concurso real entre sí, y el seguimiento de la pena ya se encuentra bajo la órbita de la Justicia de Ejecución Penal.

Según la investigación a cargo de la fiscal Romina Díaz, la noche del 30 de junio de 2023, Fernández y un cómplice que no fue identificado correctamente, interceptaron al periodista cuando ingresaba su vehículo al garaje de una vivienda ubicada en Pasaje Banat al 3000: uno de ellos, armado con una pistola, lo amenazó para exigirle dinero y pertenencias.

Se resolvió tras un juicio abreviado.

Del interior de la casa salió su padre para auxiliar a su hijo y durante el forcejeo, el ahora condenado efectuó un disparo que impactó en la clavícula de la víctima y le provocó un shock cardiogénico y un hemotórax que derivaron en su muerte. El cómplice robó la billetera de Marcelo Marcel con documentación, tarjetas bancarias y dinero en efectivo antes de escapar.

A partir del testimonio de la víctima, vecinos y policías que intervinieron en el procedimiento, además de registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el recorrido de los autores antes y después del crimen. Las filmaciones ubicaron a Fernández junto a otro hombre minutos antes del ataque y registraron su huida tras el disparo.

Dos horas y media después del hecho, miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) detuvieron a Fernández en la zona de San Lorenzo y David Ortega luego de una denuncia al 911 que alertaba sobre un hombre efectuando disparos. En el procedimiento se secuestró una pistola Browning calibre nueve milímetros que el acusado llevaba consigo sin autorización legal.

El crimen ocurrió en el barrio Las Lilas.

Las pericias balísticas fueron determinantes: establecieron que el proyectil extraído del cuerpo de Daniel Marcel había sido disparado por la misma arma secuestrada a Fernández durante su detención. Además, un barrido electrónico detectó residuos de disparo tanto en la mano derecha del imputado como en el pantalón marrón que fue secuestrado durante un allanamiento en su domicilio.

El Juez Alexis Simaz consideró plenamente acreditada la responsabilidad penal de Fernández como coautor del homicidio en ocasión de robo y autor de la portación ilegal de arma de guerra. Como atenuante valoró la ausencia de antecedentes condenatorios, mientras que ponderó como agravantes la violencia empleada, el uso del arma de fuego y la insignificancia del móvil del crimen.

La resolución también ordenó mantener bajo resguardo el arma secuestrada, ya que el segundo participante del asalto permanece prófugo y continúa siendo buscado por la Justicia.