"Yo la hice dormir": una revelación de la expareja de Lucía Sosa podría cambiar el caso de Villa Gesell

La investigación por la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell sumó un nuevo capítulo mientras la Justicia intenta determinar las circunstancias que provocaron el fallecimiento de la pequeña. En ese contexto, Héctor Picart, expareja de Lucía Sosa y padre de dos de las niñas que murieron años atrás en hechos similares, aseguró que la mujer le confesó haber causado la muerte de una de sus hijas.

Según relató, esa conversación ocurrió en 2020, tiempo después de que ambos fueran absueltos en el juicio por la muerte de Yasmín, de 11 meses. "Un día llegué del trabajo y ella estaba llorando por Yasmín. Le dije que teníamos que seguir adelante porque la Justicia había demostrado que no teníamos nada que ver. Entonces me respondió: 'Vos no me entendés, yo hice dormir a la nena'. Yo le contesté: 'Sos la madre, obvio que la ibas a hacer dormir'. Pero insistió: 'No me entendés... yo la hice dormir, estaba enferma y lo hice para que no sufriera´".

Picard afirmó que, tras escuchar esas palabras, reaccionó de inmediato. "Le dije: 'La mataste vos, hija de puta'. Ella me respondió que no pensara mal y que al día siguiente iba a denunciarme. Después terminé preso por la denuncia que hizo en mi contra", sostuvo.

"Siempre pasaba cuando yo no estaba"

El hombre aseguró que las muertes de sus dos hijas ocurrieron mientras él se encontraba trabajando y remarcó que ambas presentaron cuadros médicos similares.

"Mis hijas se ahogaron cuando yo no estaba en casa. Yo siempre me iba a trabajar y terminaban internadas. Cuando estaba yo nunca pasaba nada", expresó. También recordó que los diagnósticos eran recurrentes: "Siempre era falta de respiración, paro cardiorrespiratorio, hipoxia cerebral. Entraban en coma irreversible y después fallecían".

Respecto de una de las niñas, relató que recibió un llamado de urgencia mientras realizaba un trabajo como herrero. "Lucía me llamó desesperada porque la nena no respiraba. Cuando llegué la tenía en brazos casi muerta. Le hice respiración y masajes, la llevamos al hospital y lograron reanimarla, pero ya tenía muerte cerebral por hipoxia. Cuatro días después falleció", indicó.

"Le pedí varias veces que fuera al psiquiatra"

Picart también afirmó que durante la convivencia insistió para que su entonces pareja recibiera atención psiquiátrica. "Yo siempre dije que necesitaba un psiquiatra, más que un psicólogo. Se lo pedí varias veces, pero siempre decían que estaba sana", sostuvo.

Además, aseguró que la mujer aparentaba desenvolverse normalmente como madre mientras él permanecía en el hogar. "Parecía una excelente madre. El problema era cuando yo me iba a trabajar. Ahí era cuando siempre terminaban internadas las nenas", afirmó.

La nueva investigación

Las declaraciones de Picart se conocen mientras la Justicia investiga la muerte de una tercera niña, de 2 años, ocurrida en Villa Gesell. La menor ingresó sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia luego de que su madre manifestara que había sufrido una presunta broncoaspiración con una mamadera.

Sin embargo, el resultado preliminar de la autopsia indicó que la causa inmediata del fallecimiento fue un paro cardíaco provocado por una hipoxemia derivada de una asfixia obstructiva, sin lesiones traumáticas, por lo que la investigación continúa para establecer cómo ocurrió el episodio. El fiscal Juan Pablo Calderón ordenó que el cuerpo no fuera entregado mientras avanzan las pericias.

Aunque años atrás Lucía Sosa y Héctor Picart fueron absueltos en la causa por la muerte de Yasmín al no acreditarse responsabilidades penales, el nuevo expediente volvió a poner bajo la lupa los antecedentes de la mujer. La presunta confesión relatada por su expareja forma parte de sus declaraciones periodísticas y, hasta el momento, no constituye un hecho acreditado judicialmente.