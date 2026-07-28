Postergaron la declaración de los hermanos detenidos por matar al primo a puñaladas

La indagatoria a los tres hermanos de 39, 28 y 24 años acusados de matar a puñaladas a su primo Raúl Diego Coliguante tras una discusión en el barrio Fray Luis Beltrán fue postergada veinticuatro horas luego de que la defensa oficial señalara la existencia de intereses encontrados entre ellos.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Jonatan David Coliguante, Elio Maximiliano Coliguante y Rodrigo Alejandro Illanes Atampi se entrevistaron con miembros de la Defensoría N°12 quienes comunicaron que dos imputados deberán tener una defensa diferente al restante.

A partir de ese pedido, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 dispusieron postergar hasta el miércoles la indagatoria y los tres hermanos fueron trasladados nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tal como se adelantó, los dos mayores fueron aprehendidos en la vivienda ubicada en Felipe de Arana al 5200 mientras que el menor fue interceptado por personal de la DDI y de la comisaría séptima en Inmediaciones del lugar.

Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde cuando la victima -que registraba varios procesos penales previos- realizaba ruidos con una moto de su propiedad y se originó una discusión con una familiar. Poco después los tres hermanos salieron en su defensa y -con roles a definir- atacaron a Raúl Coliguante que falleció en el lugar.