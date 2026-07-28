Explotó un compresor de aire en una gomería y un trabajador sufrió lesiones en las dos piernas

Explotó el compresor de aire de una gomería y el propietario del lugar resultó herido.

Un fuerte estruendo alteró a los vecinos de Paraná, después de que un compresor de aire explotara en el interior de una gomería sobre la calle Juan Báez, frente a la Comisaría 13ª. Como consecuencia del accidente, el propietario del negocio sufrió lesiones en las dos piernas y debió ser asistido en el Hospital.

Después del llamado de alerta, una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para asistir al herido hasta la llegada de una ambulancia, que posteriormente trasladó al hombre de 49 años a un centro de salud.

El jefe de la Comisaría 13ª Juan Molina explicó que el hombre se encontraba trabajando en el momento del incidente. Según indicó, el compresor "no se encontraba cargando en ese momento, estaba simplemente parado" cuando se produjo la explosión. Las causas aún son materia de investigación.

La violencia de la detonación generó importantes daños dentro del local. "Se produjeron muchos daños en las puertas y en los vidrios", detalló el funcionario policial, quien además señaló que el trabajador sufrió lesiones fuertes pero afortunadamente su vida no corre riesgo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 13ª, Bomberos Voluntarios y personal del servicio de emergencias. Además de asistir al herido, iniciaron las actuaciones para determinar qué provocó la explosión del compresor.